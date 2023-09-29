الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مخاوف من عودة المتحور الجديد مع بداية الدراسة.. كيف نحمي أطفالنا؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد، ودخول موسم الشتاء، تعود الفيروسات والأمراض للانتشار بشكل أوسع من فصل الصيف، وسادت مخاوف من تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا، حيث حذرت من هيئة الخدمات الصحية البريطانية. 

أستاذ فيروسات يكشف تفاصيل ظهور المتحور الجديد "بيرولا" وأعراضه

 

 

أعراض المتحور الجديد :

تتنوع أعراض المتحور الجديد ما بين سيلان الأنف، وارتفاع درجة الحرارة والتهاب في الحلق، وفقدان حاستي الشم والتذوق، والسعال، والعطس، والتهاب الجهاز التنفسي، والإرهاق العام.

الوقاية

ويمكننا حماية أطفالنا من مخاطر الإصابة بالمتحور خلال فترة الدراسة عن طريق، الحرص على استخدام الكمامات، وعدم الاختلاط بالمرضى، والحرص على النظافة الشخصية، وغسل اليدين والاستحمام جيدًا، وتغيير الملابس بشكل منتظم، منع الطفل المريض من الذهاب للمدرسة، الحصول على أدوية تزيد من مناعة الأطفال وبإشراف الطبيب.

الدراسات والأبحاث

أثبتت الدراسات والأبحاث التي أجريت داخل مصر وخارجها أن متحور كورونا الجديد بيرولا سريع الانتشار، ولكن لا يمثل خطورة على الحالات المصابة، حيث أن أعراضه خفيفة ويسهل الشفاء منها، وغالبًا يتم التخلص منها خلال يومين، بالعلاجات، ولا يوجد له مضاعفات خطيرة، ولا يتسبب في ضرر لأي من أعضاء الجسم، إلا إذا كان المصاب يعاني من مرض مزمن مثل أمراض القلب والسكر وارتفاع الضغط والسكر ،لذا لذا يجب عليه توخي الحذر ومرضى الأورام ونقص المناعة، وكبار السن، فهو يعد من الأمراض التنفسية.

وأكدت وزارة الصحة المصرية أن 80% من المصابون بالمتحور الجديد لا يحتاجون إلى أدوية للتماثل للشفاء، ويمكن استخدام نفس العلاجات التي تم استخدامها لعلاج المتحورات السابقة، دون عناء، حيث إنه لا يوجد علاج محدد لهذا المتحور، وتتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار الأمراض التنفسية، التي تنتشر في الشتاء غالبًا، ومع بداية الموسم الدراسي.

موعد العام الدراسى الجديد موسم الشتاء فصل الصيف المتحور الجديد بيرولا كورونا

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