السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 30-9-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 30-9-2023 في كافة محافظات الجمهورية من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية في ساعات السحر، خاصة الراغبين في أداء الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 30-9-2023 في المحافظات

يمكن للملايين من المسلمين متابعة مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 30-9-2023 في المحافظات من خلال الخدمات اليومية التي يقدمها موقع الدستور للقراء يوميًا وتهم قطاع عريض من المواطنين، وهي كما يلي:

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:20 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:46 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:10 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:44 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:01 مساءا.

txt

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29-9-2023 فى القاهرة والمحافظات

txt

أندريه زكي يشارك في احتفال الصلاة السنوي بالإسماعيلية

 

موعد الصلاة في محافظة الفيوم 

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:23 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:47 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:12 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:45 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:02 مساءا.

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:25 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:51 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:15 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:49 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:07 مساءا.


مواعيد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:21 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:47 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:10 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 4:11 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:02 مساءا.

txt

الآن.. تحديث سعر الذهب للبيع والشراء في مصر اليوم

txt

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق


مواعيد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:18 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:40 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:05 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:39 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 7:53 مساءا.

مواعيد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:40 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:02 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:26 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:01 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:14 مساءا.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة الصلاة الصلوات الخمس الهيئة العامة للمساحة وزارة الأوقاف مواعيد الصلاة

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تفشى الجرائم.. السويد تستعين بالجيش لمواجهة العصابات

ردًا على المشككين بـ"الوطنية للانتخابات".. الباز: "حجة البليد مسح التختة"

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

التعليم: الصفحات المتداولة عن سميحة أيوب مغلوطة ولا علاقة لها بكتاب الوزارة

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدورى المصرى

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة