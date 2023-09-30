مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 30-9-2023

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 30-9-2023 في كافة محافظات الجمهورية من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية في ساعات السحر، خاصة الراغبين في أداء الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 30-9-2023 في المحافظات

يمكن للملايين من المسلمين متابعة مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 30-9-2023 في المحافظات من خلال الخدمات اليومية التي يقدمها موقع الدستور للقراء يوميًا وتهم قطاع عريض من المواطنين، وهي كما يلي:

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:20 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:46 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:10 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 6:44 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:01 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:23 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:47 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:12 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 6:45 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:02 مساءا.

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:25 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:51 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:15 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 6:49 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:07 مساءا.



مواعيد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:21 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:47 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:10 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 4:11 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:02 مساءا.



مواعيد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:18 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:40 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:05 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 6:39 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 7:53 مساءا.

مواعيد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:40 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:02 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:26 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:01 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:14 مساءا.