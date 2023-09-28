الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

أندريه زكي يشارك في احتفال الصلاة السنوي بالإسماعيلية

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الخميس في فعاليات احتفال الصلاة السنوي رقم 112 بمقر الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية الذي ينظمه مجلس العمل الرعوي والكرازي بسنودس النيل الإنجيلي هذا العام تحت عنوان "صوت صارخ" بمقر الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

جاء ذلك بمشاركة القس راضي عطا الله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ماجد كرم، نائب رئيس السنودس، والقس صموئيل عادل رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس منسى نسيم، المدير التنفيذي لمجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس وائل رمسيس، سكرتير مجلس العمل الرعوي والكرازي، وعدد كبير قسوس ورعاة الطائفة الإنجيلية في مصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بجميع المشاركين في الاحتفال، معبرًا عن فرحته الكبيرة بالتواجد اليوم في حفل الصلاة السنوي في الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

وخلال خطاب الحفل، قال د.القس أندريه زكي: "كثيرا ما نحتاج إلى الصمت الروحي لنصلي ونتأمل يا أحبائي أن الروحانية ليست التظاهر بالتقوى ولكنها الروحانية التي تنصت وتسمع وتتغير، فهي قوة مغيرة في مواجهة التحديات".

أضاف رئيس الإنجيلية "أن احترام بعضنا لبعض يجعلنا نؤمن بقدراتنا، ويساهم في البناء الروحي والتقدم بالكنيسة نصلي اليوم معًا من احتفال الصلاة السنوي من أجل كنيستنا وبلادنا".

ويواصل رئيس الانجيلية الدكتور اندريه زكي أنشطته الرعوية  على مستوى المحافظات بمصر.

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