الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29-9-2023 فى القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عبادة فرضها الله تعالى على كل مسلم عاقل بالغ.

الصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهي وسيلة له لنيل رضا الله ورحمته، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة وتعرضها الدستور في التقرير التالي: 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة2023-09-295:20 ص6:46 ص12:46 م4:10 م6:44 م8:1 م

 

 

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الجمعة.. انطلاق القافلة الدعوية الثالثة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى شمال سيناء

مواقيت الصلاة في الاسكندرية 

 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأسكندرية2023-09-295:24 ص6:52 ص12:51 م4:15 م6:49 م8:7 م

 

 

مواقيت الصلاة في المحافظات 

6 أكتـوبر2023-09-295:21 ص6:48 ص12:47 م4:12 م6:46 م8:3 م
كفر الشيخ2023-09-295:20 ص6:48 ص12:47 م4:12 م6:46 م8:4 م
الحامول2023-09-295:19 ص6:47 ص12:46 م4:11 م6:45 م8:3 م
بلطيم2023-09-295:19 ص6:47 ص12:46 م4:11 م6:45 م8:3 م
طابا2023-09-295:6 ص6:32 ص12:31 م3:56 م6:30 م7:47 م
رأس سدر2023-09-295:15 ص6:41 ص12:40 م4:5 م6:39 م7:56 م
الطـــور2023-09-295:12 ص6:37 ص12:36 م4:1 م6:35 م7:51 م
دهب2023-09-295:8 ص6:33 ص12:33 م3:58 م6:32 م7:48 م
أبوزنيمة2023-09-295:13 ص6:39 ص12:38 م4:3 م6:37 م7:54 م
رأس غارب2023-09-295:14 ص6:39 ص12:38 م4:3 م6:38 م7:53 م
القصير2023-09-295:10 ص6:34 ص12:34 م3:58 م6:33 م7:47 م
برنيس2023-09-295:7 ص6:29 ص12:29 م3:53 م6:28 م7:41 م
سفاجة2023-09-295:11 ص6:35 ص12:35 م4:0 م6:34 م7:49 م
مرسى علم2023-09-295:9 ص6:31 ص12:31 م3:56 م6:31 م7:44 م
شلاتين2023-09-295:7 ص6:28 ص12:28 م3:53 م6:28 م7:41 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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