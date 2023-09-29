مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29-9-2023 فى القاهرة والمحافظات

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عبادة فرضها الله تعالى على كل مسلم عاقل بالغ.

الصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهي وسيلة له لنيل رضا الله ورحمته، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة وتعرضها الدستور في التقرير التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء القـاهـرة 2023-09-29 5:20 ص 6:46 ص 12:46 م 4:10 م 6:44 م 8:1 م

مواقيت الصلاة في الاسكندرية

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء الأسكندرية 2023-09-29 5:24 ص 6:52 ص 12:51 م 4:15 م 6:49 م 8:7 م

مواقيت الصلاة في المحافظات

6 أكتـوبر 2023-09-29 5:21 ص 6:48 ص 12:47 م 4:12 م 6:46 م 8:3 م كفر الشيخ 2023-09-29 5:20 ص 6:48 ص 12:47 م 4:12 م 6:46 م 8:4 م الحامول 2023-09-29 5:19 ص 6:47 ص 12:46 م 4:11 م 6:45 م 8:3 م بلطيم 2023-09-29 5:19 ص 6:47 ص 12:46 م 4:11 م 6:45 م 8:3 م طابا 2023-09-29 5:6 ص 6:32 ص 12:31 م 3:56 م 6:30 م 7:47 م رأس سدر 2023-09-29 5:15 ص 6:41 ص 12:40 م 4:5 م 6:39 م 7:56 م الطـــور 2023-09-29 5:12 ص 6:37 ص 12:36 م 4:1 م 6:35 م 7:51 م دهب 2023-09-29 5:8 ص 6:33 ص 12:33 م 3:58 م 6:32 م 7:48 م أبوزنيمة 2023-09-29 5:13 ص 6:39 ص 12:38 م 4:3 م 6:37 م 7:54 م رأس غارب 2023-09-29 5:14 ص 6:39 ص 12:38 م 4:3 م 6:38 م 7:53 م القصير 2023-09-29 5:10 ص 6:34 ص 12:34 م 3:58 م 6:33 م 7:47 م برنيس 2023-09-29 5:7 ص 6:29 ص 12:29 م 3:53 م 6:28 م 7:41 م سفاجة 2023-09-29 5:11 ص 6:35 ص 12:35 م 4:0 م 6:34 م 7:49 م مرسى علم 2023-09-29 5:9 ص 6:31 ص 12:31 م 3:56 م 6:31 م 7:44 م شلاتين 2023-09-29 5:7 ص 6:28 ص 12:28 م 3:53 م 6:28 م 7:41 م