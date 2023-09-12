الجمعة.. انطلاق القافلة الدعوية الثالثة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى شمال سيناء

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، إطلاق القافلة الدعوية المشتركة الثالثة بين الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، إلى محافظة (شمال سيناء) الجمعة المقبل.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن انطلاق القافلة الدعوية يأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق القافلة الدعوية المشتركة (الثالثة) بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن القافلة الدعوية المشتركة الثالثة تضم (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أهله "، على النحو التالي:



وناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في وقت سابق، مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تسيير القوافل العلمية الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء لمحافظة شمال سيناء، بواقع قافلة كل أسبوع لشمال سيناء تضم 12 عالمًا خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء، في إطار اهتمام الدولة المصرية البالغ بسيناء الحبيبة.

قافلتين دعويتين لمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ

في الجهة المقابلة، أعلنت وزارة الأوقاف، قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي(البحيرة – كفر الشيخ )، يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023.

واشارت وزارة الأوقاف، إلى أن انطلاق القافلتين الدعوتين المشتركتين بين الأزهر والأوقاف، تأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وتضم القافلتين الدعويتين المشتركتين بين الأزهر والأوقاف (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي – صلى الله عليه وسلم – مع أهله"، وذلك على النحو التالي:

