اليوم.. بدء فعاليات القافلة الدعوية الموسعة بـ"أوقاف الأقصر"

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن بدء فعاليات القافلة الدعوية الموسعة بأوقاف الأقصر، اليوم الجمعة، وذلك بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية وعلى رأسهم قيادات الدعوة بالمديرية على أن تستضيف مساجد إدارة أوقاف حاجر كومير.

يأتي ذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير المديرية، عن تسيير القافلة الدعوية والتى شملت عقد اجتماع موسع مع أعضاء القافلة، وقد حضر الاجتماع كل من الشيخ عبدالستار إبراهيم أبوالحجاج رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ عبدالرحيم محمود محمد مدير إدارة أوقاف حاجر كومير.

الاجتماع

الاجتماع