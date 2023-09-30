يزيد البحث عن دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 30-9-2023 عبر موقع جوجل البحثي، حيث يرغب الملايين من المسلمين في كافة بقاع الأرض في إحياء ساعات الليل المتأخرة لرغبة في طاعة الله عز وجل ورضا في طلب العون والمساعدة.



دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 30-9-2023

هناك العديد من الصيغ الصحيحة التي توضح دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 30-9-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة في النفوس وهى كما يلي:-

اللهم في هذا اليوم لا ترد لي ولأحبتي دعاء.. ولا تخيب لنا رجاء.. ولا تسكن جسدنا داء.. ولا تشمت بينا أعداء.. وادفع عنا كل هم وغم.. اللهم فرح قلوبنا.. واغسل أحزاننا وقلوبنا.. واغفر ذنوبنا وخطايانا.. واشفي مرضانا.. وأرحم موتانا.. إنك على كل شيء قدير.

اللهم أدخل السكينة في قلوبنا.. والمحبة في نفوسنا.. والإبتسامة في وجوهنا.. والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم.. فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي.. وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا احتسب.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.. اللهم سدد خطاي.. ويسر لي أمري.. وفقني يارب العالمين.

اللهم إني أسألك إلا تجعل ابتلائي في جسدي.. ولا في مالي.. ولا أهلي.. وسهل علي ما استثقلته نفسي.. اللهم إني توكلت عليك فاعني.. ووفقني واجبر خطاي جبرا انت واليه.. اللهم امتلأ القلب حديثا والنفس دعاء.. يا من تسمعني.. ولا اراك.. اللهم إني أرجو التوفيق والنجاح في كافة أموري.

اللهم ارزقني حسن الدعاء.. ونعمة الإجابة.. اللهم إني أسألك أن اتجيب لي ما هو خير لي من دعائي.. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا ما نود.. واجعل لنا دعوة لا ترد.. وهب لنا ازراقا لا تعد.. وافتح لنا أبواب الجنة لا يسد يا أكرم الاكرمين يارب العالمين.

الهم لا ترفع عنا غطاء سترك.. ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن.. وراحة في القلب.. وراحة في النفس.. واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.. ومن كل دعاء قبول واستجابة.. اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير.