"الدستور" تحصل على خريطة كنوز مصر من الزمرد والفيروز وأماكن تواجدهم

تعتبر مصر واحدة من أقدم الدول التي عرفت الجمال والندرة في عالم الأحجار الكريمة، وتوجد هذه الأحجار الكريمة في مناطق مختلفة حول العالم، وتمثل ثروات طبيعية تاريخية للبشرية.

خريطة كنوز مصر من الزمرد والفيروز

حصلت جريدة “الدستور”، على خريطة بتواجد الأحجار الكريمة فى مصر ومنها “الزمرد” و"الفيروز" هما حجران كريمان يتميزان بجمال ألوانهما ولمعانهما الفريد، ويعتبران من أشهر وأقدم أنواع الأحجار الكريمة في العالم وقد تم استخدامهما لآلاف السنين في صناعة المجوهرات والزينة.

تتألف الأحجار الكريمة أساسًا من مادة السليكا مع وجود بعض الشوائب المعدنية، يختلف نوع الحجر الكريم باختلاف المواد الثانية التي تشكلها مع السليكا، وتوجد عادة في المناطق البركانية مثل الحصى البركاني، وتتفاوت ألوانها بناءً على درجة الشفافية والشوائب المعدنية التي تحتويها.

بعض الأحجار الكريمة تشكلت في باطن الأرض على أعماق مختلفة، مثل الألماس الذي يتواجد عميقًا تحت سطح الأرض، وهناك أيضًا من تشكلت في المملكة الحيوانية واستخرجت من قاع البحر مثل المرجان واللؤلؤ، كان اللؤلؤ الخليجي سمعة عالمية كبيرة في الماضي.

كما يتم استخراج الأحجار الكريمة من الأرض، ومن بينها الألماس والياقوت والزفير والزمرد، بينما تعتبر الأحجار شبه الكريمة أقل قيمة وجمالًا مثل الجزع والعقيق والجمشت والالكسندريت.

الزمرد (Emerald)

هو نوع من أنواع الأحجار الكريمة ينتمى لمجموعة معادن أو أملاح البيريل، ويعتبر الأعلى قيمة بين الأحجار الكريمة من حيث الوزن بالقيراط، وخاصة عندما يتخلله عروق من أملاح معدنية أخرى، ومن أجمل وأجود أنواع الزمرد ذو اللون الأخضر الزرعي المُشرب بالزرقة وتزداد قيمته كلما ازداد وزنه بالقيراط.

تعد مصر من أقدم الدول التي عرفت الزمرد عبر التاريخ، واستخرجته من مناجمه بوسط الصحراء الشرقية من مناطق النوبة ووادي الجمال وما حوله، وكانت تصدر الزمرد إلى قصور حكام بلاد فارس والهند وبيزنطة.

خريطة تواجد الأحجار الكريمة فى مصر

الفيروز (Turquoise):

هو نوع من أنواع الأحجار الكريمة، وهو عبارة عن فوسفات منميه من الألمنيوم والنحاس، وغالبًا ما يكون لونه أزرق، إلا أن النوع المصري لونه أخضر، ومن أجمل وارقى أنواع الفيروز، النوع المصري والإيراني والروسي.

لقد عرف حجر الفيروز في مصر منذ عصر ما قبل التاريخ، كما أكد بعض المؤرخين ان المصريين القدماء قد اكتشفوا هذا الحجر الكريم منذ عصور ما قبل الأسر الفرعونية، حيث كان يستخرج هذا الحجر النفيس من مناجم سرابيت الخادم والمغارة في شبه جزيرة سيناء، حتى عرفت واشتهرت سيناء بأرض الفيروز، وليس أدل على ذلك وما يؤكد على ولع ملوك وفراعنة قدماء المصريين بالأحجار الكريمة ومن ضمنها حجر الفيروز محتويات مقبرة الملك توت عنخ أمون)، والتي ضمت مجموعة ثمينة من الكنوز.

أماكن تواجده الفيروز

أهم مواطن الفيروز الأصلية والحالية إيران- مصر - الصين أمريكا (كاليفورنيا، نيفادا وأريزونا) (المكسيك - روسيا - أستراليا - بريطانيا- شيلي- سيريلانكا).