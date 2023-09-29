الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بوتين: التبادل التجارى بالعملات المحلية فرصة لدعم اقتصاديات دول "بريكس"

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تكتل "بريكس" ليس منظمة عسكرية بل منصة قائمة على السيادة.

وقال بوتين خلال المؤتمر البرلماني الدولي "روسياـ أمريكا اللاتينية" نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، إن تكتل "بريكس" ليس منظمة عسكرية بل منصة قائمة على السيادة، وسنبذل جهودًا كبيرة لتعزيز التعاون والتنمية بين دول "بريكس"، مضيفًا أن التعامل بالعملات المحلية يعزز اقتصاد دول "بريكس".

وأضاف بوتين أن أمريكا اللاتينية تنجح في تشكيل عالم متعدد الأقطاب، مؤكدًا أن العلاقة بين روسيا وأمريكا اللاتينية قائمة على الشراكة، وأن موسكو ترغب في تعزيز التنمية والاستقلال بأمريكا اللاتينية.

من ناحية أخرى، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري في الخريف واستدعاء 130 ألف روسي للخدمة العسكرية، حسبما أفادت "القاهرة الاخبارية" اليوم الجمعة.

بوتين منظمة عسكرية بريكس روسيا دول بريكس أمريكا اللاتينية

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