الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الاخبارية": بوتين يوقع مرسوما للتجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف روسي

بوتين
بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن التجنيد الإجباري في الخريف واستدعاء 130 ألف روسي للخدمة العسكرية، حسبما أفادت “القاهرة الاخبارية” اليوم الجمعة. 

وفي سياق متصل، أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من مساعد سابق لمؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، قوله إن أندريه تروشيف القيادي السابق في مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يعمل حاليا لصالح وزارة الدفاع الروسية.

وقال الكرملين، الجمعة، إن تروشيف ناقش مع الرئيس الروسي سبل استخدام وحدات القتال التطوعية في حرب أوكرانيا.
وحضر الاجتماع أيضًا، يونس بك يفكوروف نائب وزير الدفاع الروسي.

بوتين فلاديمير بوتين التجنيد الاجباري الرئيس الروسي

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