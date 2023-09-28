القاهرة الإخبارية: بوتين يحدد 30 سبتمبر للاحتفال رسميًا بإعادة توحيد الأقاليم الجديدة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًا يحدد يوم 30 سبتمبر، من كل عام، للاحتفال رسميًا بإعادة توحيد الأقاليم الجديدة مع روسيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبا عاجل.

والتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، وناقش الطرفان أولًا العملية العسكرية الخاصة، حيث أكد قديروف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "أمره سيُنفّذ بنسبة 100%.

وقال قديروف خلال الاجتماع مع الرئيس: "إذا لم يتم تنفيذ أمرك، فهذا يعني أننا لا نستطيع العيش في هذه الدولة، وسوف ننفذ أمرك بنسبة 100%"، مضيفًا أنه تم شراء أكثر من ألف و100 وحدة من المعدات، بما في ذلك أكثر من 100 مركبة مدرعة، للمقاتلين الشيشان الموجودين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.