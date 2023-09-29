الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالى قرية "سوانى سمالوس" جنوب الضبعة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استمع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم لعدد من مطالب أهالي قرية سوانى سمالوس جنوب الضبعة، مشيرا إلى أنه تم ضم القرية ضمن قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة والتى ستنفذها الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية لما ستضمه من مقترح مخطط  لعدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالى القرية والتجمعات التابعة ومنها إنشاء مجمع خدمات  ومحطة معالجة وتحلية مياه الآبار بطاقة ١٠٠م٣، وإنشاء نحو  ٧٢ بئر نشو، ووحدة صحية، ووحدة إسعاف وغيرها. 

_ رصف الطرق 


وأوضح محافظ مطروح أنه بالنسبة لمطلب رصف الطريق الموصل بين  القرية وطريق المطار الضبعة بطول ٨،٥ كم، مؤكدا أنه سيتم الإسراع في دراسة ادراج رصف الطريق ضمن خطة جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أو الخطة الاستثمارية للمحافظة للتيسير على أهالى القرية موجها لكهرباء الساحل بالعلمين بمعاينة ٢٥ عمود بأحد تجمعات القرية لم يتم توصيل الكهرباء إليها  ولمديرية أوقاف مطروح بدراسة مطلب الأهالي بإحلال وتجديد مسجد القرية.
 وخلال اللقاء أهدى محافظ مطروح أطفال القرية حقيبة مدرسية بأدواتها المدرسية بعدد ٥٠ حقيبة وسط فرحة الأطفال. 

_ تأييد الرئيس السيسى 

جاء ذلك عقب أداء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة الجمعة اليوم مع أهالي قرية سوانى سمالوس جنوب الضبعة بحضور النائب رزق علوانى والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية، حيث التقى محافظ مطروح مع أهالي القرية الذين رحبوا بزيارته للقرية مع الإشادة بما يتم من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية مع برقية شكر وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة لجهود بناء الجمهورية الجديدة. 

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مطروح محافظ مطروح مبادرة حياة كريمة جنوب الضبعة قرى المرحلة الثانية

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