محافظ مطروح يوجه بتشكيل لجنة لدراسة مقترح إنشاء وكالة لبيع الخضار والفاكهة

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف جهود الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين بمطروح في عرض مزيد من السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء الاقتصادى عن المواطنين، بالتعاون مع التجار ومواجهة جشع البعض ومنع استغلال أو احتكار السلع.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح كلًا المهندسة هند مساعد، مدير مديرية التموين بمطروح، ومختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية، ومحمد غازى، وبحضور العميد حاتم السبع، السكرتير المساعد.

- تشكيل لجنة لدراسة مقترح إنشاء وكالة لبيع الخضار والفاكهة

كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة لدراسة مقترح إنشاء وكالة لبيع الخضار والفاكهة بالمحافظة، مع معاينة عدد من المواقع لاختيار أنسبها، بما يعود على المواطنين في تخفيض الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادى عنهم.

وفى سياق آخر، كان قد افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، معرض "أهلًا مدرستي" للأدوات والمستلزمات المدرسية بتخفيضات من ٣٠% إلى ٤٠%، الذي نظمته الوحدة المنتجة بمديرية التربية والتعليم بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، وجمال قنديل، مدير التعليم العام، ومجدي المنشاوي، مدير إدارة مطروح التعليمية، وإيمان عبدالفتاح، مدير الوحدة المنتجة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بالتخفيف عن أعباء المواطنين، وتوفير مزيد من احتياجاتهم بأسعار مخفضة، خاصة مع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي.

وخلال تفقد محافظ مطروح المعرض، وجَّه بتذليل كل العقبات مع مد فترة المعرض، بما يحقق مزيدًا من التيسيرات للأهالي والتخفيف عنهم وتشجيع العارضين، موضحًا أن افتتاح المعرض يأتي بالتنسيق بين جهود محافظة مطروح ومديرية التربية والتعليم لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بسعر الجملة بتخفيض من ٣٠% إلى ٤٠% من خلال ٢٥ عارضًا بداية من العاشرة صباحًا حتى نهاية اليوم، مع الإعلان عنه، وبما يوفر مزيدًا من الدخل الاقتصادي للعارضين.