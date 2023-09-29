الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مرصد الأزهر يحذّر من استغلال التنظيمات الإرهابية للأوضاع المضطربة في الدول الإفريقية

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من استغلال التنظيمات الإرهابية للأوضاع المضطربة في عدد من الدول الإفريقية للتمدد الجغرافي وتوسيع نشاطها في القارة.

مرصد الأزهر يسلط الضوء على التطرف الثقافي وأصوله وسبل مواجهته

مرصد الأزهر: التغاضى عن جرائم الاحتلال بالأقصى يسهم فى تأجيج العنف


وقال مرصد الأزهر، في بيان له اليوم الجمعة، إن التنظيمات المتطرفة تستغل الأوضاع المضطربة في عدد من دول القارة الإفريقية، لشن هجماتها الإرهابية سعيًا منها للتمدد الجغرافي لا سيما في منطقة ساحل غرب إفريقيا.

وأوضح مرصد الأزهر، أنه قتل 12 جنديًا إثر هجوم مسلّح شنه مجهولون غرب النيجر؛ حيث ذكرت وسائل إعلام محلية نقلًا عن بيان وزارة الدفاع النيجرية أن 7 جنود لقوا مصرعهم في هجوم استهدف نقطة أمنية غرب البلاد بينما سقط ٥ جنود آخرون في أثناء عملية التدخل العسكري ردًا على الهجوم. 

وأوضحت الأنباء المتداولة أن مئات الإرهابيين هاجموا الوحدة العسكرية خلال تواجدها في منطقة "كانداجي" لأداء مهمة أمنية. وردًا على الهجوم، تمكنت قوات الجيش من تدمير دراجات نارية وأسلحة للمهاجمين في منطقة "تيجيان" بعد انطلاق عمليات تعقب للعناصر الإرهابية فور وقوع الهجوم.

وفي وقت سابق، أكد مرصد الأزهر، أن لجوء التنظيمات الإرهابية لتجنيد الأطفال أو استغلالهم، هو اغتيال لبراءتهم وتدمير لمستقبلهم الذي هو بالأساس مستقبل الأمم؛ إذ يتحوّل بهم من عناصر يؤمل على إسهامها في بناء مستقبل واعد إلى قنابل موقوتة ومعاول هدم ودمى مفخخة توجهها تلك التنظيمات كيفما تشاء، ما يستلزم مواجهة حاسمة من المجتمعات على المستوى الرسمي والشعبي كلٌ في ميدانه على مستوى الأسرة والتعليم والإعلام وغير ذلك.

كما ينوّه المرصد إلى أن تجنيد الأطفال ليست ظاهرة جديدة على التنظيمات الإرهابية لا سيّما المنتشرة في القارة الإفريقية سواء من خلال الاستطلاع أو التفخيخ أو نقل الرسائل أو غير ذلك. فلم يكف الحركة الإرهابية أنها تعمد إلى تشويش العقول وبث أفكارها المسمومة في عقول النشء والشباب، بل باتت تستغل العقول والأجساد في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، التي لم تجن البلاد من ورائها إلا الخراب والدمار.
 

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التنظيمات الإرهابية القارة الإفريقية ساحل غرب إفريقيا النيجر

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها فى تلاوة القرآن والابتهال خلال عهد السيسى

لماذا تسمى زوجة رسول الله بـ"أم المؤمنين"؟

ما حكم سجود التلاوة وما شروطه وكيفيته؟.. "الإفتاء" تجيب

نواب رئيس جامعة الأزهر يشاركون فى مؤتمر أقسام الطب النفسى (صور)

إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع والتصالح بهيئة الأوقاف

مفتى "القمر المتحدة" يشيد بـ"مصر السيسى": لا يجهل مكانتها إلا جاهل

ختام دورتي إعداد الداعية المعاصر والبرنامج التأسيسى للأئمة الوافدين

إقبال غير مسبوق على الالتحاق بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

الأكثر قراءة

المهندس حازم عمر يحصل على تزكية 44 نائبًا للترشح فى انتخابات الرئاسة 2024

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

موعد تقديم الساعة في مصر وبدء العمل بالتوقيت الشتوي

المستشار سامح عبد الحكم ينعى نجل السفيرة مشيرة خطاب

مصرع مواطن وإصابة 18 فى اصطدام "مينى باص" بعمود إنارة بالقاهرة

فريد زهران يحصل على تزكية 20 نائبًا بمجلس النواب للترشح بالانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى