مرصد الأزهر يحذّر من استغلال التنظيمات الإرهابية للأوضاع المضطربة في الدول الإفريقية

حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من استغلال التنظيمات الإرهابية للأوضاع المضطربة في عدد من الدول الإفريقية للتمدد الجغرافي وتوسيع نشاطها في القارة.



وقال مرصد الأزهر، في بيان له اليوم الجمعة، إن التنظيمات المتطرفة تستغل الأوضاع المضطربة في عدد من دول القارة الإفريقية، لشن هجماتها الإرهابية سعيًا منها للتمدد الجغرافي لا سيما في منطقة ساحل غرب إفريقيا.

وأوضح مرصد الأزهر، أنه قتل 12 جنديًا إثر هجوم مسلّح شنه مجهولون غرب النيجر؛ حيث ذكرت وسائل إعلام محلية نقلًا عن بيان وزارة الدفاع النيجرية أن 7 جنود لقوا مصرعهم في هجوم استهدف نقطة أمنية غرب البلاد بينما سقط ٥ جنود آخرون في أثناء عملية التدخل العسكري ردًا على الهجوم.

وأوضحت الأنباء المتداولة أن مئات الإرهابيين هاجموا الوحدة العسكرية خلال تواجدها في منطقة "كانداجي" لأداء مهمة أمنية. وردًا على الهجوم، تمكنت قوات الجيش من تدمير دراجات نارية وأسلحة للمهاجمين في منطقة "تيجيان" بعد انطلاق عمليات تعقب للعناصر الإرهابية فور وقوع الهجوم.

وفي وقت سابق، أكد مرصد الأزهر، أن لجوء التنظيمات الإرهابية لتجنيد الأطفال أو استغلالهم، هو اغتيال لبراءتهم وتدمير لمستقبلهم الذي هو بالأساس مستقبل الأمم؛ إذ يتحوّل بهم من عناصر يؤمل على إسهامها في بناء مستقبل واعد إلى قنابل موقوتة ومعاول هدم ودمى مفخخة توجهها تلك التنظيمات كيفما تشاء، ما يستلزم مواجهة حاسمة من المجتمعات على المستوى الرسمي والشعبي كلٌ في ميدانه على مستوى الأسرة والتعليم والإعلام وغير ذلك.

كما ينوّه المرصد إلى أن تجنيد الأطفال ليست ظاهرة جديدة على التنظيمات الإرهابية لا سيّما المنتشرة في القارة الإفريقية سواء من خلال الاستطلاع أو التفخيخ أو نقل الرسائل أو غير ذلك. فلم يكف الحركة الإرهابية أنها تعمد إلى تشويش العقول وبث أفكارها المسمومة في عقول النشء والشباب، بل باتت تستغل العقول والأجساد في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، التي لم تجن البلاد من ورائها إلا الخراب والدمار.

