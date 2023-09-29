الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قومى المرأة" بأسوان ينفذ البرنامج التدريبى للتثقيف المالى فى قرى "حياة كريمة"

الفعاليات
الفعاليات

نفَّذ فرع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، البرنامج التدريبي للتثقيف المالي في مرحلته الجديدة على مدار 5 أيام. 

جاء ذلك استكمالًا لتنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تفاصيل البرنامج التدريبي

من جهتها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، فقد استهدف البرنامج التدريبي، رفع الوعي لدى العديد من السيدات من خلال التعريف بالكثير من الموضوعات المتعلقة بكيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها. 

ولفتت إلى أنه تم أيضًا التعريف بكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لدى السيدات ووسائل التمويل المختلفة والقروض، وكيفية احتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته بما يحقق أهداف المشروع، والمتمثلة في تطبيق محورى التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

حياة كريمه المجلس القومى للمرأة فى أسوان البرنامج التدريبي التثقيف المالي المبادرة الرئاسية

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