الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 15 مليون جنيه..

محافظ أسوان يتفقد معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان

تفقَّد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، والتي قرر المحافظ إنشاؤها لاستكمال دعم منظومة النظافة، وللحفاظ على البانوراما الجمالية التي تم تنفيذها داخل عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون في أبهى صورها لاستقبال ضيوف وزائري المحافظة. 

ورافق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال تفقده كلًا من العميد ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضًا المهندس مصطفى جلال، المشرف العام على جراجات النظافة بالمحافظة، والمهندس أحمد حلفاوي، مدير إدارة المخلفات الصلبة. 

جاء ذلك في إطار ملحمة التطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على أرض عروس المشاتي. 

تفاصيل المعدات 

وتضم معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية 29 معدة، تم توريد الدفعة الأولى بواقع 6 عربات وديسك غسيل الأرضيات، وسوف تستكمل مرحليًا بتوريد 2 مكنسة كهربائية، و11 معدة شفط مخلفات وأتربة، و10 تروسيكل حمولة 1 طن مزود بحاوية مغلقة، وبتكلفة 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة. 

وأثناء تفقده للمعدات، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أننا نعمل دائمًا على دعم منظومة النظافة الجديدة بكل السيارات والمعدات المختلفة لإنجاح هذه المنظومة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة، وبما يسهم في تحقيق رضا المواطن في الشارع الأسواني، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية، وأيضًا المصريين ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التي تتميز بها عروس المشاتى. 

ولفت اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى أنه تم التوجيه بإجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر، وتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها لكي تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة المطلوبة. 

ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماع اللجنة العليا للسياحة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة. 

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IMG-20230928-WA0025
محافظ أسوان وحدة النظافة منظومة النظافة الجديدة معدات النظافة المتنزهات السياحية

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