الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: وضع رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع اللجنة العليا للسياحة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة. 

وحضر كل من: أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والعميد محمد الجهيني رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، وأيضًا الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، والدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي، بالإضافة إلى مسئولي الكيانات السياحية، ورؤساء المراكز والمدن. 

تفاصيل الاجتماع مع أبرز التصريحات 

عقب استماعه لمختلف المطالب والمقترحات والتحديات، أكد اللواء أشرف عطية على أهمية التدخل المباشر لكافة الجهات المعنية للعمل على تذليل المعوقات للنهوض والارتقاء بصناعة السياحة باعتبارها من القطاعات الحيوية والهامة، مع وضع رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح لتكون بأعلى جودة، وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وخاصة في ظل ما تتمتع به أسوان من مقومات جعلها تمثل "براند" عالميا. 

كما أكد المحافظ أننا حريصون على التوسع فى إنشاء المنشآت الفندقية للوصول بالطاقة الفندقية لمتطلبات الحالية والقادمة، مع تطوير الفنادق التاريخية منها، ونعمل دائمًا لجذب الفرص الاستثمارية في المجال السياحي، وخاصة في مدينتي أسوان وأبو سمبل السياحية، وهو الذي يتواكب مع ترشيح أسوان لتكون عاصمة للسياحة العربية على مستوى الوطن العربي لعام 2024، بعد استيفاء وتحقيق كافة المعايير والاشتراطات المرجعية التي اعتمدتها المنظمة العربية للسياحة. 

وأوضح أشرف عطية أن استراتيجية محافظة أسوان للسياحة المستدامة ترتكز على تحقيق استدامة النشاط السياحى والأثرى وزيادة فاعلية أثارهما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك بتعظيم العائد منهما من خلال تهيئة البيئة المؤسسية المتواكبة الداعمة، وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى، وتطوير البنية التحتية، كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهوية البصرية الذى أطلقه الرئيس السيسي في احتفالية أسبوع الصعيد عام 2021، وجار العمل في المرحلة الثانية بباقي المدن السياحية، مع الرقابة الدائمة والمستمرة على كافة المنشآت السياحية وعمل شمندورات فوسفورية لتأمين المجرى الملاحي للبواخر السياحية بالنيل، وعقد دورات تنمية بشرية وبناء القدرات للعاملين بالسياحة بدءًا من سائقي الحنطور، وانتهاءً بالمرشد السياحي، والتعاون التام مع وزارة السياحة والآثار لفتح مقاصد سياحية وأثرية جديدة، ومنشآت فندقية صديقة للبيئة، والتوسع لنشر ثقافة الزراعات العضوية. 

وشهد الاجتماع عرض الإنجازات المباشرة وغير المباشرة بقطاع السياحة، وكذا مشروع التطوير والتجميل الشامل، والهوية البصرية، والفرص الاستثمارية السياحية، والخطة الاستراتيجية للمحافظة 2020 /2025، والتي تنبثق من الخطة الاستراتيجية للدولة رؤية مصر 2030، مع مناقشة الربط السياحي لأسوان ببعض المحافظات السياحية كالبحر الأحمر.  

محافظ أسوان احتفال اليوم العالمي للسياحة اجتماع اللجنة العليا للسياحة الاستماع للمطالب والمقترحات وضع رؤية متكاملة

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