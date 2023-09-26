في لقاء ودي.. وفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ أسوان بالمولد النبوي

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، القمص أنطونيوس ذكرى، راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، والراعى أمجد عزت الراعى المساعد، والوفد الكنسى المرافق لهم، وذلك فى لقاء ودي وأخوى.

تهنئة محافظ أسوان

وقدم الوفد التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى ونقلوا تهانى الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر للمحافظ، مؤكدين أن نسيج الأمة الواحدة يؤكد على الأخلاق الحميدة باعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.

وقدم أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة ، وهو ما نلمسه فى تبادل التهانى فى ظل الأعياد والإحتفالات العديدة، لافتاً إلى أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى دائماً التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين، وأيضًا فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مستقبل مشرق ملئ بكل الخير لأبناء الشعب المصرى.