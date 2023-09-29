"صحة أسيوط" تجرى 89 عملية مجانية ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط اليوم الجمعة، عن استمرار إجراء العمليات المجانية بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة وتنفيذ 89 عملية جراحية مجانية.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة في إجراء العمليات المجانية يوم الجمعة من كل أسبوع بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والمرضى وتوفير الخدمات الطبية للمترددين على المنشآت الصحية بالمحافظة، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بضرورة توفير كل أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء أسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة "100 يوم صحة".

عمليات مجانية لغير القادرين

وأجرت مستشفيات الصحة بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة، 89 عملية جراحية بالمجان للمرضى غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي.

وأجرت مستشفى البداري المركزي بقيادة دكتور محمود عبدالسلام، مدير مستشفى البداري المركزي 10 عمليات جراحية بأقسام الجراحة والنساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة والعظام.

وفي مستشفى الرمد بأسيوط بقيادة دكتورة كريستين تادروس مدير مستشفى الرمد تم إجراء 13 عملية مياه بيضاء بالفاكو.

كما أجرت مستشفى الإيمان العام بقيادة دكتور محمد جمال احمد مدير مستشفى الإيمان العام اليوم الجمعة 23 عملية جراحية مجانية باقسامها المختلفة تنوعت بين 19 حالة عظام و2 قيصريه و2 زايدة.

فيما أجرت مستشفى ديروط المركزي بقيادة الدكتور رمضان أحمد، مدير مستشفى ديروط المركزي اليوم الجمعة عدد 8 عمليات جراحية مجانية متنوعة بأقسام الجراحة والنساء والولادة والمسالك البولية.

من جانبها أجرت مستشفى منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور ايهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 6 عمليات مجانية ولادة قيصرية.

فيما أجرت مستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس مدير مستشفى الغنايم المركزي عدد 2 عملية جراحية مجانية اليوم الجمعة.

فيما أجرت مستشفى القوصيه المركزي بقيادة دكتور وليد أحمد أنور رياض اليوم الجمعة، عدد 10 عمليات مجانية تنوعت بين 4 أنف وأذن و3 نساء وتوليد و2 جراحة وواحدة عظام.

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور ايمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم اجراء عدد 11 عمليات مجانية في قسم الإصابات والطوارئ.

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين، مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الإيمان القديمة تم إجراء 6 عمليات قيصرية.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والأطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الأسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين، وخاصة ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي وغير القادرين على تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

وخلال تصريحاته أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى والمترددين علي المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، وخاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات أسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة.