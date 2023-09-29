"الداخلية" تنظم ندوة دينية تثقيفية احتفالًا بالمولد النبوى الشريف

نظم قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية ندوة دينية تثقيفية، للمجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ضرورة التحلي بالفكر الواعي المستنير المبنى على الانتماء الحقيقي للوطن

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الروبى والمنشد ضياء الناظر، من وزارة الأوقاف، وقد دارت فعاليات الندوة حول التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وضرورة التحلي بالفكر الواعي المستنير المبنى على الانتماء الحقيقي للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين.

وفى نهاية الندوة استمع فضيلته إلى أسئلة عدد من المجندين وأجاب عنها، مشيرًا إلى أن ما دار من مناقشات خلال الندوة، يؤكد تمتع المجندين بقدر ملموس من الثقافة والمعرفة والوعى الدينى، مثمنًا الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.