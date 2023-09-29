الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تبرز الإنجازات غير المسبوقة لـ"حياة كريمة" (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

إنجازات غير مسبوقة حققتها حياة كريمة على أرض الواقع من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتأمين حياة كريمة لهم.

 جاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، حول مبادرة "حياة كريمة" التي تعد أكبر مشروع إنمائي شامل في مصر، سواء من حيث مخصصات الميزانية أو الجدول الزمني للتنفيذ وعدد المستفيدين الذين يصلون لـ 60 مليون مواطن، بتكلفة تقدر بأكثر من تريليون جنيه لمراحل المبادرة الثلاث.

 "حياة كريمة" أكبر مبادرة تنموية في العالم

وتعد "حياة كريمة" أكبر مبادرة تنموية في العالم، حيث تم إدراجها ضمن أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة، نظرًا لحجم وتمويل المشروعات المستهدفة، وأهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.

وتهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف، والمناطق غير الآمنة في الحضر، وتنفيذ التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، إضافة إلى توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم، وتجمعاتهم المحلية.

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