"إكسترا نيوز" ترصد أبرز تصريحات منسقة الأمم المتحدة عن مبادرة "حياة كريمة"
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد إشادة وأبرز تصريحات إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة بمصر عن مبادرة حياة كريمة.
منسقة الأمم المتحدة بمصر تشيد بجهود "حياة كريمة"
- نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" يحسن كثيرًا من حياة المواطنين بالريف.
- منظمة الأمم المتحدة تعتبر "حياة كريمة" أكبر برنامج للحد من الفقر على الإطلاق.
- الأمم المتحدة تتفاءل بنجاح مبادرة حياة كريمة التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا.
- نشيد بالتزام الحكومة المصرية بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين بحلول 2030.
- نشيد بالتزام مصر بتطوير المناهج التعليمية وخفض كثافة الفصول المدرسية.
- نشيد بجهود مصر في مجال تمكين المرأة وزيادة نسبة المرأة في سوق العمل.
- مصر صاغت التزامات وطنية للاستثمار في رأس المال البشري خاصة التعليم والصحة.