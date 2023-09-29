الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" ترصد أبرز تصريحات منسقة الأمم المتحدة عن مبادرة "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد  إشادة وأبرز تصريحات إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة بمصر عن مبادرة حياة كريمة.

 

منسقة الأمم المتحدة بمصر تشيد بجهود "حياة كريمة"

  • نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" يحسن كثيرًا من حياة المواطنين بالريف.
  • منظمة الأمم المتحدة تعتبر "حياة كريمة" أكبر برنامج للحد من الفقر على الإطلاق.
  • الأمم المتحدة تتفاءل بنجاح مبادرة حياة كريمة التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا.
  • نشيد بالتزام الحكومة المصرية بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين بحلول 2030.
  • نشيد بالتزام مصر بتطوير المناهج التعليمية وخفض كثافة الفصول المدرسية.
  • نشيد بجهود مصر في مجال تمكين المرأة وزيادة نسبة المرأة في سوق العمل.
  • مصر صاغت التزامات وطنية للاستثمار في رأس المال البشري خاصة التعليم والصحة.
مبادرة حياة كريمة حياة كريمه أبرز تصريحات منسقة الأمم المتحدة منسقة الأمم المتحدة منسقة الأمم المتحدة بمصر الامم المتحدة

مواد متعلقة

أحمد الطاهرى: شبكة مراسلين لـ"المتحدة" فى كل شبر بمصر لتغطية انتخابات الرئاسة

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود المبادرات الرئاسية للارتقاء بصحة وجودة حياة المصريين

حفل "الأساتذة 2" على "الحياة" الليلة

أستاذ جهاز هضمى: تجربة مكافحة فيروس سى فى مصر ناجحة وغير مسبوقة

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز جهود الدولة فى القضاء على فيروس سى

تفاصيل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى فى دورته الثالثة عشرة

فلسطين والكويت تفوزان بجوائز الدورة 13 بمهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

الأربعاء.. آخر موعد لتلقى طلبات المشاركة فى ورش أيام القاهرة الدولى للمونودراما

الأكثر قراءة

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

حقيقة تداول صور لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ50 جنيهًا

ابن ضحية بـ"حريق العراق": والدتى ماتت بذهب لم ترتده منذ 40 عامًا.. ووجدت نصف جثتها

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل