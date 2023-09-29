"إكسترا نيوز" ترصد أبرز تصريحات منسقة الأمم المتحدة عن مبادرة "حياة كريمة"

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد إشادة وأبرز تصريحات إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة بمصر عن مبادرة حياة كريمة.

منسقة الأمم المتحدة بمصر تشيد بجهود "حياة كريمة"