الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" ترصد زيادة بند الأجور والمرتبات لمواجهة التضخم (فيديو)

مرتبات
مرتبات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول زيادة بند الأجور والمرتبات لمواجهة التضخم.

زيادة بند الأجور والمرتبات لمواجهة التضخم

بلغ المنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2016 – 2017 نحو 225 مليار و513 مليون جنيه.

بلغ المنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2017 – 2018 نحو 240 مليار و54 مليون جنيه.

بلغ المنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2018 – 2019 نحو 266 مليار و91 مليون جنيه.

بلغ المنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2019 – 2020 نحو 288 مليار و700 مليون جنيه.

بلغت مخصصات الأجور في موازنة 2020 – 2021 نحو 324 مليار جنيه.

بلغت حجم الأجور المنصرفة في موازنة 2021 – 2022 نحو 361 مليار جنيه.

حجم الأجور الفعلية حوالي 410 مليار جنيه للسنة المالية 2022 – 2023.

بلغت 470 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للسنة المالية الحالية 2023 – 2024.

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