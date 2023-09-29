"إكسترا نيوز" ترصد زيادة بند الأجور والمرتبات لمواجهة التضخم (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول زيادة بند الأجور والمرتبات لمواجهة التضخم.

زيادة بند الأجور والمرتبات لمواجهة التضخم :

بلغ المنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2016 – 2017 نحو 225 مليار و513 مليون جنيه.

بلغ المنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2017 – 2018 نحو 240 مليار و54 مليون جنيه.

بلغ المنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2018 – 2019 نحو 266 مليار و91 مليون جنيه.

بلغ المنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2019 – 2020 نحو 288 مليار و700 مليون جنيه.

بلغت مخصصات الأجور في موازنة 2020 – 2021 نحو 324 مليار جنيه.

بلغت حجم الأجور المنصرفة في موازنة 2021 – 2022 نحو 361 مليار جنيه.

حجم الأجور الفعلية حوالي 410 مليار جنيه للسنة المالية 2022 – 2023.

بلغت 470 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للسنة المالية الحالية 2023 – 2024.