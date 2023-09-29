الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مخزن مستلزمات طبية ومصنع حلوى المولد بدون ترخيص بالقاهرة

حلوى المولد
حلوى المولد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مخزن مستلزمات طبية ومصنع حلوى المولد بدون ترخيص؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية المتنوعة. 

ففي السلام تم ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المخزن على 126 زجاجة حمض مثبت أشعة - 210 زجاجات حمض مظهر أشعة -  202 جركن حمض مثبت أشعة - 750 برطمان بودرة للأشعة "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط صاحب مصنع حلوى في حلوان

وفي حلوان تم ضبط صاحب مصنع حلوى المولد كائن بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى المولد، ملبن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المصنع على 1 طن دقيق فاخر - 670 كيلو جرام حلوى المولد "ملبن" - 175 كيلو جرام نشا "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل علي مصدرها".

وبمواجهته، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة ضبط مخزن مخزن مستلزمات طبية مصنع حلوى المولد وزارة الداخلية السلام أول

مواد متعلقة

ضبط 100 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الزيات

ضبط مرتكبى واقعة مقتل طالب فى كفر الشيخ

ضبط عقاقير طبية مخدرة خلال حملة أمنية على شركات الأدوية بالجيزة

ضبط 261 قضية مخدرات و144 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

بعد تطبيق التوقيت الشتوى اليوم.. مواعيد عمل المطاعم والكافيهات خلال الشتاء

المتحدة للخدمات الإعلامية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"لم يفترقا حتى الموت".. مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة ببنها

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل