ضبط مخزن مستلزمات طبية ومصنع حلوى المولد بدون ترخيص بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مخزن مستلزمات طبية ومصنع حلوى المولد بدون ترخيص؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية المتنوعة.

ففي السلام تم ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المخزن على 126 زجاجة حمض مثبت أشعة - 210 زجاجات حمض مظهر أشعة - 202 جركن حمض مثبت أشعة - 750 برطمان بودرة للأشعة "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط صاحب مصنع حلوى في حلوان

وفي حلوان تم ضبط صاحب مصنع حلوى المولد كائن بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى المولد، ملبن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المصنع على 1 طن دقيق فاخر - 670 كيلو جرام حلوى المولد "ملبن" - 175 كيلو جرام نشا "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل علي مصدرها".

وبمواجهته، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.