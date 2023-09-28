ضبط 100 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الزيات

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط عدد من أصحاب المخابز حاولوا بيع أكثر من 100 جوال دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء بكفر الزيات.

وفقًا لتقرير تلقاه المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، نفذت حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز كفر الزيات عملية تفتيش دقيقة على المخابز المشتبه بها.

وخلال الجرد الفعلي لرصيد المخابز واستعراض شاشات الجرد، تم اكتشاف أن عددًا من أصحاب المخابز استولوا على أكثر من 90 جوال دقيق مدعم، حيث يبلغ وزن الجوال الواحد 50 كيلو جرام، وتم التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء.

وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية المتورطين في هذه العملية الغير قانونية، والتي تتعلق بالتلاعب في مواصفات الخبز والتصرف غير القانوني في الدقيق المدعم.

وتؤكد مديرية التموين بمحافظة الغربية على استمرار جهودها في مكافحة أي أعمال احتيال وتجاوزات تموينية، وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع المواد الغذائية المدعمة، حرصًا على حقوق المستهلكين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة.