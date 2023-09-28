الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 17 مخالفة تموينية متنوعة ضد أصحاب المخابز في المحلة الكبرى

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 17 محضر ضد أصحاب المخابز المخالفة في مركز وبندر المحلة الكبرى.

قاد الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتعاون مع فرق التفتيش التابعة للمديرية والجهات المعنية.

وتأتي الحملة في إطار الرقابة المستمرة على المخابز، التي تهدف إلى ضمان الالتزام بوزن الرغيف ونظافة الأدوات والإعلان عن الأسعار بشفافية، وتسعى الحكومة من خلال هذه الرقابة لحفظ الدعم المقدم للمواطنين ومنع تهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء.

وفي هذا السياق، صرح وكيل وزارة التموين بالغربية، محمد أبوهاشم، بأن الحملة تعمل على تأمين الخبز الصحي والمطابق للمواصفات للمواطنين في المحافظة، وأكد أنهم ملتزمون بمكافحة أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على سلامة المستهلكين، وسيواصلون جهودهم لضمتابعة توافر الخبز بجودة عالية وبأسعار مناسبة للجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تعكس الدور الهام الذي يلعبه قادة الحملة، مثل المهندس محمد أبوهاشم، وفرق التفتيش في الحفاظ على جودة المنتجات الغذائية وصحة المواطنين. وتشكل هذه الحملة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق الامتثال للمواصفات ومكافحة التجاوزات في صناعة الخبز.

مديريه التموين بالغربيه مخابز بلدية وسياحية تحرير 17 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في مركز وبندر المحلة الكبرى توثيق عدة مخالفات عدم نظافة أدوات العجين الغلق أثناء مواعيد العمل

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