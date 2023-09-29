اليوم.. 21 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم الجمعة، 112 رحلة طيران طيران دولية أوروبية سياحية، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة فور وصول السياح لأرض المهبط حتى نقلهم إلى الفنادق المختلفة بالمدينة.

وكشفت جداول الوصول للمطارين عن إنهاء الاستعدادات لاستقبال ما يقرب من 22 ألف سائح من مختلف الجنسيات، وتأتي الرحلات الوافدة من المطارات الألمانية والإنجليزية والروسية في صدارة الرحلات الأكثر وصولًا للمدن السياحية بالبحر الأحمر.

حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي، 19 ألف سائح قادمين على متن 100 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبية مختلفة.

على متن 12 رحلة طيران.. 2500 سائح يصلون مرسي علم اليوم

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم ، اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية أوروبية تقل على متنها قرابة 2500 آلاف سائح، ضمن 134 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبل.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من المانيا، ورحلة من بولندا، ورحلة من سلوفاكيا، و3 رحلات من التشيك، ورحلة من المجر ورحلة من النمسا، ورحلتين من إيطاليا.

وتشهد مدن الغردقة ومرسي علم إقبالًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية منذ بداية الموسم السياحي الصيفي، وزيادة في معدلات الاشغال بفنادقها، والتي وصلت لـ100% في معظم فنادقها.

و تصل لمطاري الغردقة ومرسي علم أسبوعيًا رحلات سياحية دولية تُقل علي متنها آلاف السياح من جنسيات مختلفة، وتصدرت مدينة الغردقة الأعلى وصولًا للسياح الألمان، وجاءت السياحة الإيطالية والتشيكية في مقدمة السياحة الوافدة لمدينة مرسي علم.

من جانبه كشف الخبير السياحي عاطف عثمان، ـتن فنادق البحر الأحمر تستقبل يوميًا عشرات رحلات الطيران الدولية بجانب رحلات السياحية الداخلية التي جاءت مرتفعة خلال الموسم الصيفي الحالي، مؤكدًا ارتفاع نسب الاشغال الفندقي بجميع المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر.