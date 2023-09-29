الإمارات تدعو دول مجلس التعاون للتوقيع على إعلانها حول النظم الغذائية والمناخ

دعت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بن محمد المهيري، دول مجلس التعاون الخليجي إلى التوقيع على إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، ودعم توجهات الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 نحو تعزيز نظم الغذاء في مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات العالمية، والمساهمة في القضاء على الجوع في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء خلال مشاركة المهيري في الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول المجلس في العاصمة العمانية مسقط.

برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة

إضافة إلى ذلك، قالت مريم بن محمد المهيري، إن مؤتمر الأطراف COP28 سيوفر فرصة كبيرة لإبراز الجهود الخليجية المشتركة في مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة والطبيعة أمام العالم، مؤكدة أن بلادها حريصة على لعب دور عالمي مؤثر من خلال "برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة" من أجل حشد دول العالم للتوقيع على "إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي".

تقليل البصمة الكربونية لمنظومة الغذاء التقليدية

كما أوضحت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، أن الإعلان يهدف إلى تعهد الدول بالاستثمار في أنظمة مستدامة وأكثر فاعلية تحقق عدة أهداف جوهرية من بينها تقليل البصمة الكربونية لمنظومة الغذاء التقليدية التي تتسبب حاليًا في حوالي ثلث الانبعاثات العالمية، بجانب تقليل استهلاك الموارد الطبيعية من المياه. بالإضافة إلى ضمان إنتاج غذائي مستدام ووفير يسهم في حل مشكلة الجوع في العالم التي خلفت وراءها حوالي (783) مليون شخص عانوا من الجوع العام الماضي وحده.

كذلك، أشارت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، إلى أن إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي يتناسب تمامًا مع توجهات المنطقة، ويسهم في حل تحدياتنا الغذائية المشتركة.