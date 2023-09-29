عبدالرحمن بلالة يبدع بموال مع الربابة "مصر جميلة خليك فاكر"

أبدع الفنان عبدالرحمن بلالة، على آلة الربابة والمزمار البلدي، أغنية "لأجل مصر الصعب كله يهون"، كما أبدع بموال مع الربابة "مصر جميلة خليك فاكر"، وذلك بصحبة فرقته خلال تقديمه فقرة غنائية ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، ضمن الاحتفال مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، ليشهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور خلال غنائه.

انتصارات أكتوبر المجيدة

وبدأت الإعلامية منى الشاذلى برنامج "معكم" في ثوبه الجديد على قناة ON، وفي بداية الحلقة قالت: "من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، نستكمل التواصل، لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدًا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة".