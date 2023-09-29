بمناسبة الاحتفال بانتصار أكتوبر.. وليد توفيق يهدى أغنية جديدة للشعب المصرى (فيديو)

قال الفنان وليد توفيق، إن نصر أكتوبر 1973، هو نصر لكل العرب وفخر لكل العرب، معقبًا: "عندما علمت بأن مصر تحتفل بنصر أكتوبر قلت أجي على رموش عنيا".

وأضاف الفنان وليد توفيق خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية on: “قررت عمل أغنية احتفالًا بنصر أكتوبر العظيم، فهو نصر لمصر ولكل العرب نصر 6 أكتوبر 1973م”.

أغنية جديدة بمناسبة مرور 50 سنة على انتصار أكتوبر

وكشف الفنان الكبير وليد توفيق عن أغنيته الجديدة التي قدمها خصيصا بمناسبة الاحتفال بمرور 50 سنة على انتصار أكتوبر 1973.

وقدم وليد توفيق الأغنية التي تحمل عنوان “يباركوكي الحبايب”، وتقول كلمات المقاطع الأولى منها: “يباركوكي الحبايب.. ويدحرجوا التحية.. ويهنوكي القرايب.. يا أم الطلعة البهية”.