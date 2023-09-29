"اللعبة دى مبتتحسبش".. أول تعليق من "القلاوى" بعد أزمة مباراة المصرى وفاركو (خاص)

تحدث الحكم حمادة القلاوي، لأول مرة بعد أزمة مباراة المصري البورسعيدي وفاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فاركو قد احتج على عدم حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي خسرها أمام الفريق البورسعيدي بهدف دون رد.

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القلاوي: هذه اللعبة لا يتم احتسابها.. والتصوير البطيء يكبّر من حجم القوة

اختص الحكم حمادة القلاوي "الدستور"، للحديث عن تلك الأزمة بعد أن قرر نادي فاركو التقدم بشكوى رسمية ضد حكم المباراة.

وعلّق القلاوي في البداية على انتقادات الحكم الدولي السابق سمير عثمان، والذي يرى أنه لم يقدم الأداء المنتظر منه بسبب حزنه على عدم وجوده في قائمة الحكام الدولية.

وقال القلاوي ردًا على هذا الأمر " بالتأكيد كنت حزينا على عدم وجودي في القائمة الدولية، لكن هذه حقوق ناس في نهاية الأمر، وأنا لم أخطئ في النهاية".

أما فيما يتعلق بعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح فاركو، فجاء رده: "هذه اللعبة لا يتم احتسابها في كرة القدم، التصوير البطيء يكبّر من حجم قوة الدفعة التي قام بها المدافع".

وأضاف: "مثل تلك الألعاب يتم الحكم عليها بالصورة الطبيعية الخاصة بها، وعندما يتابعها الجمهور من البث المباشر وليس عند إعادة اللعب سيتأكدون من أنها لا تستحق ركلة جزاء".



سمير عثمان: حمادة القلاوي أدار مباراة المصري وفاركو بشكل سيئ

كان سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، قد أكد أن حمادة القلاوي قد أدار مباراة المصري البورسعيدي وفاركو بشكل سيئ بسبب تأثره من عدم وجوده في قائمة الحكام الدولية.

وأشار إلى أنه تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء، واحدة لصالح فريق المصري البورسعيدي في الشوط الأول بعد دفعة من مدافع فاركو ضد مروان حمدي.

والأخرى في الشوط الثاني لصالح فاركو بعد دفعة حسين السيد ضد سيف تيري مهاجم فاركو.

وكان ميدو جابر قد سجل هدف المباراة الوحيد لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 54 من عمر المباراة.