الرقيب أبو طالب لـ"الشاهد": منعنا شارون من دخول الإسماعيلية

قال الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال أكتوبر، إن عملية الاستطلاع التي قام بها وهو ورفيقه إلى مطار الدفرسوار ليكتشفوا من خلالها وجود فرقتين مدرعتين إسرائيليتين داخل المطار، أسموها عملية استطلاع انتحارية.

وأضاف أبو طالب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه قد صدرت الأوامر وقتها بعدم الاشتباك والانسحاب، وفي خلال هذا التوقيت تم استشهاد 3 أفراد من السرية 101 في أول عملية، ومن ثم صدرت أوامر جديدة بالتجميع في أبو سلطان، لنعود إلى ساتر أبو سلطان حوالي الساعة السادسة صباحًا، وقد ركبنا السيارات ومن ثم تحركنا إلى أنشاص مرة أخرى.

وتابع: "ثاني يوم تحركت الكتيبة مرة أخرى خلال 24 ساعة، حيث نفذت الكتيبة عمليتين خلال 48 ساعة، كانت العملية الأولى استطلاع من أجل اكتشاف الوضع في مطار الدفرسوار، ومن ثم عدنا إلى أنشاص، لنتحرك من معسكر الجلاء في اليوم التالي، وفي معسكر الجلاء تقابلنا مع اللواء سعد الدين الشاذلي، وقال لنا بهذا النص "أعلم تمامًا بأن هذا ليس تدريبكم ولكنكم حققتم أفضل من التدريب، حيث أوقفتم شارون عن دخول الإسماعيلية، وعرفتم القوات المسلحة حجم القوة الموجودة في الثغر".

برنامج “الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.