عاجل.. تدافع ومواجهات مع الأمن خلال مظاهرة أمام سفارة أذربيجان فى لبنان

أدى تدافع بين القوى الأمنية ومتظاهرين أرمن حاولوا اقتحام سفارة أذربيجان في بلدة عين عار في جبل لبنان، إلى إصابة 20 شخصًا.

وفي محاولة لتفريقهم، أطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين الذين ردّوا برمي الحجارة، وإطلاق المفرقعات، صوب رجال الأمن ومقر السفارة، الأمر الذي تسبب باشتعال حريق في المكان، قبل أن يتم إخماده.

وقال بيان لحزب "الطاشناق" الذي نظم التظاهرة الحاشدة: "بأوامر من الدولة، تعاملت قوى مكافحة الشغب بعنف مفرط مع المتظاهرين الذين تعرّضوا للضرب والغاز".

المتظاهرون الذين قُدّر عددهم بالآلاف، دعوا إلى"احترام حقوق الإنسان، وضمان حق شعب آرتساخ ( ناغورني قرة باغ) في تقرير المصير".