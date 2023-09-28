باحث سياسي لـ"القاهرة الإخبارية": روسيا تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الحرب الأوكرانية

في ظل الحديث المتصاعد عن مواجهة محتدمة ما بين روسيا والغرب.. هناك حديث عن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حيث لم تعد الحرب مجرد حرب بالدبابات والأسلحة المتعارف عليها.. هل يذهب الجميع إلى مواجهة من نوع آخر؟

من جانبه قال الدكتور أدريان كالاميل الباحث السياسي، إن هناك الكثير من الآليات العسكرية في ميدان المعركة، حيث يمكن أن نرى الكثير من التغيرات في أرض المعركة.

وأضاف كالاميل خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك الكثير من الأسلحة الروسية التي تستخدم مثل المسيرات والكثير من التكنولوجيا بمختلف أنواعها في المجال العسكري، بالإضافة إلى الكثير من عمليات التصنيع العسكري، مؤكدًا أن روسيا تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الحرب الأوكرانية.

وأشار إلى أنه في موسكو، عندما تقوم أوكرانيا باستهداف بعض الأماكن المعينة، فهم يقومون باستهداف الأهداف العسكرية فقط، كما حدث في البحر الأسود في الهجوم الأخير، ولكن على النقيض، فإن روسيا تستهدف المناطق العسكرية بالإضافة إلى المناطق المدنية، وتعتبر هذه عمليات إرهابية.

احتمالية التصعيد النووي

وأوضح أن هناك الكثير من المتغيرات في ميدان المعركة يمكن أن يطرح أمامنا حقيقة الأمر، لافتًا إلى أن روسيا سوف تستمر في ذكر الناتو مرارًا وتكرارًا، وأن هذا هو التهديد الحقيقي لها ولربما يؤدي إلى تصعيد نووي من وجهة نظرهم، مؤكدًا أن الناتو عبارة عن حلف دفاعي في المقام الأول، وأوكرانيا لديها الرغبة في الانضمام إلى حلف الناتو، وإذا ما كانت في حلف الناتو من البداية لم لتكن هذه الحرب لتبدأ منذ البداية أيضًا.