تسليم 70 سماعة طبية لـ 44 حالة مرضية بمطروح (صور)

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، 70 سماعة طبية مهداة من جمعية رسالة لـ44 حالة خلال لقاء بالقاعة الكبرى في ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد والمهندس ياسين صالح رئيس فرع جمعية رسالة بمطروح والدكتورة دار السلام مدير مديرية التضامن الاجتماعى ورجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة وعدد من مديري الادارات المعنية.

المشاركة المجتمعية والإنسانية

وقدم محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجهود جمعية رسالة الخيرية ومشاركتها المجتمعية والانسانية الفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والمشاركة مع المحافظة في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين كان أخرها 15 كرسي و25 جهاز تعويضى لذوى الهمم بالمحافظة.

تقديم الرعاية والخدمات للمواطنين

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التواصل المستمر لتقديم مزيد من الرعاية والخدمات للمواطنين.

عقود 11 منزلًا ريفيًا للأسر الأكثر احتياجًا

وفى سياق آخر، سلَّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عقود 11 منزلًا ريفيًا على الأسر الأكثر احتياجًا بقرية بهي الدين، وذلك خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة اليوم الجمعة؛ لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، ومحمد حماد، نائبًا عن اللواء امون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وصلاح أبوالدهب، مدير صندوق الإسكان بالمحافظة، وأحمد باغي، سكرتير المجلس وعدد من مشايخ وعواقل سيوة.

وتم توزيع المنازل الريفية التي أقامتها المحافظة من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بعدد 11 منزلًا، مع الحرص على تحري الدقة لتحقيق العدالة والشفافية في الوصول إلى المستحقين من خلال مجلس مدينة سيوة ولجنة الإسكان والضوابط والشروط المعمول بها.