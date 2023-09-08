الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يسلِّم عقود 11 منزلًا ريفيًا على الأسر الأكثر احتياجًا بسيوة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سلَّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عقود 11 منزلًا ريفيًا على الأسر الأكثر احتياجًا بقرية بهي الدين، وذلك خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة اليوم الجمعة؛ لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، ومحمد حماد، نائبًا عن اللواء امون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وصلاح أبوالدهب، مدير صندوق الإسكان بالمحافظة، وأحمد باغي، سكرتير المجلس وعدد من مشايخ وعواقل سيوة. 

توزيع 11 منزلًا ريفيًا

وتم توزيع المنازل الريفية التي أقامتها المحافظة من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بعدد 11 منزلًا، مع الحرص على تحري الدقة لتحقيق العدالة والشفافية في الوصول إلى المستحقين من خلال مجلس مدينة سيوة ولجنة الإسكان والضوابط والشروط المعمول بها.

وقدَّم محافظ مطروح، التهنئة لجميع مستحقي المنازل الريفية، مع العمل على مزيد من توفير الخدمات للمواطنين لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة لهم.

ووجّه أهالي سيوة الشكر والتقدير للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على جهوده ودعمه لإنشاء هذه الوحدات السكنية والمتابعة المستمرة لأعمالها حرصًا على وصول تلك الوحدات لمستحقيها وتحقيق مزيد من الاستقرار لهم.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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مطروح سيوة محافظ مطروح قرية بهى الدين الفئات الأكثر احتياجا

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