الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"شارموفرز" يطرح أحدث أغنياته "شقلبتى روتينى"

شقلبتي روتيني
شقلبتي روتيني

طرح فريق شارموفرز على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أحدث أعماله الغنائية "شقلبتى روتينى" وهى من كلمات وألحان أحمد بهاء، وموسيقى وتوزيع محمد العرقان ومحمد الفاره، ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند.

فى هذه الأغنية يقدم فريق شارموفرز لمحبيه ومتابعيه، فكرة جديدة ومختلفة حول وقوع شخص فى حالة حب، بعد مشاهدته فتاة لأول مرة، فغيرت من حاله ومن تفكيره ورغم اعتقاده بأنه لايمكن أن يقع فى الحب، إلا أنه أصبح يغوص فيه، ولايعرف إلى أين سيأخذه هذا الحب.

 تقول كلمات أغنية " شقلبتى روتينى":..
كنت فاكر إنى مش هاحب تانى وقعت واقف
كنت فاكر إنى مالك زمانى
بس كنت بضحك على نفسى وأيام بتروح مفيهاش الروح
خايف من اللى ناقصنى من اللى فات كنت فاكر قلبى مات
جيتى فى وقت مش عارف مين أنا
متلخبط من قبل ماشوفك بزمن كنت بارد
مكنش فيه أمل ال مكنش فيه أمل
يمكن لو فى وقت تانى كنت أخدك فى حضنى ليالى
باين من برا هادى ومن جوايا أنا بنادى
شقلبتى روتينى لما بصتيلى أمال لما تكلمينى
تفتكرى هيجرى إيه
شقلبتى روتينى لما بصتيلى أمال لما تكلمينى
تفتكرى هيجرى إيه
كنت فاكر إنى مش هاحب تانى وقعت واقف
كنت فاكر إنى مالك زمانى بس كنت بضحك على نفسى وأيام بتروح مفيهاش الروح
خايف من اللى ناقصنى من اللى فات كنت فاكر اللى مات
و الفجر بينور شباكى وأنا صاحى
مرسومة على سقف أوضى فى خيالى إحساس وعارفة بس ناسى
و لما أشوفك مش عارف ليه بدارى
خايف عشان حبيت أنا خايف عشان حبيت
شقلبتى روتينى لما بصتيلى أمال لما تكلمينى
تفتكرى هيجرى إيه
شقلبتى روتينى لما بصتيلى أمال لما تكلمينى
تفتكرى هيجرى إيه

الراديو شقلبتى روتينى شارموفرز مختلفة الغنائية

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