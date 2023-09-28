الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تسجل أدنى معدل للمواليد منذ الخمسينات.. ماذا يحدث؟

فرنسا
فرنسا

أفاد مكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي" اليوم الخميس بأن فرنسا سجلت العام الماضي معدل مواليد أقل مقارنة بأي عام مضى منذ الحرب العالمية الثانية.

وبلغ المعدل حوالي 762 ألف طفل، بتراجع نسبته 2.2% عن عام 2021، و12.8% عن عام 2010.

وبلغت نسبة التراجع 20.8% بالمقارنة مع عام 1971، عندما وصلت المواليد في فترة ما بعد الحرب إلى ذروتها.

ولم يحدث انقطاع لهذا الاتجاه النزولي المستمر منذ عام 2011، سوى في عام 2021 الذي شهد زيادة طفيفة.

وأشار مكتب الإحصاء إلى أن التراجع في فرنسا كان أقل من التراجع العام المسجل في أنحاء الاتحاد الأوروبي والبالغ نسبته 4.9%، ولم يقدم المكتب أي سبب لهذا التراجع.

الأمم المتحدة وعلمانية فرنسا

وعلقت الأمم المتحدة، على  الجدل الدائر في فرنسا حول العلمانية وملابس النساء، قائلة إنه لا ينبغي إجبار النساء على الالتزام بقواعد اللباس، بعد أن قالت الحكومة الفرنسية إن الرياضيين الذين يمثلون فرنسا سيُمنعون من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وقالت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد سؤالها عما إذا كان الحظر يلبي معايير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان: "لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه أو عدم ارتدائه".

وجاءت تصريحاتها بعد أن أبرزت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، التزام الحكومة بالعلمانية ومعارضتها لعرض الرموز الدينية خلال الأحداث الرياضية.

وقالت الوزارة إن تصريحات أوديا كاستيرا تتماشى مع القانون الفرنسي و"مهمة الخدمة العامة" المتوقعة من الرياضيين الفرنسيين، مما يعني أنه يجب عليهم البقاء على الحياد وعدم التعبير عن آراء أو معتقدات دينية.

وأضافت في بيان: "على هذا النحو، لا يجوز لهن ارتداء الحجاب (أو أي ملحقات أو ملابس أخرى تعبر عن انتمائهن الديني) عند تمثيل فرنسا في مسابقة رياضية وطنية أو دولية".

مكتب الإحصاء الفرنسي فرنسا مواليد الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية

مواد متعلقة

وزير دفاع فرنسا يبدأ زيارة إلى كييف لمناقشة المساعدات لأوكرانيا

مطران أخميم يزور إيبارشية فرنسا ويشارك في اجتماع الكهنة

الأكثر قراءة

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

تشييع جثمان موظفة "آثار القاهرة".. والأب يكشف لأول مرة سر الجريمة

"فن العلاقات".. ما أهمية التواصل الجنسى الصحى فى العلاقة الزوجية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات