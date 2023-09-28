فرنسا تسجل أدنى معدل للمواليد منذ الخمسينات.. ماذا يحدث؟

أفاد مكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي" اليوم الخميس بأن فرنسا سجلت العام الماضي معدل مواليد أقل مقارنة بأي عام مضى منذ الحرب العالمية الثانية.

وبلغ المعدل حوالي 762 ألف طفل، بتراجع نسبته 2.2% عن عام 2021، و12.8% عن عام 2010.

وبلغت نسبة التراجع 20.8% بالمقارنة مع عام 1971، عندما وصلت المواليد في فترة ما بعد الحرب إلى ذروتها.

ولم يحدث انقطاع لهذا الاتجاه النزولي المستمر منذ عام 2011، سوى في عام 2021 الذي شهد زيادة طفيفة.

وأشار مكتب الإحصاء إلى أن التراجع في فرنسا كان أقل من التراجع العام المسجل في أنحاء الاتحاد الأوروبي والبالغ نسبته 4.9%، ولم يقدم المكتب أي سبب لهذا التراجع.

الأمم المتحدة وعلمانية فرنسا

وعلقت الأمم المتحدة، على الجدل الدائر في فرنسا حول العلمانية وملابس النساء، قائلة إنه لا ينبغي إجبار النساء على الالتزام بقواعد اللباس، بعد أن قالت الحكومة الفرنسية إن الرياضيين الذين يمثلون فرنسا سيُمنعون من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وقالت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد سؤالها عما إذا كان الحظر يلبي معايير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان: "لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه أو عدم ارتدائه".

وجاءت تصريحاتها بعد أن أبرزت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، التزام الحكومة بالعلمانية ومعارضتها لعرض الرموز الدينية خلال الأحداث الرياضية.

وقالت الوزارة إن تصريحات أوديا كاستيرا تتماشى مع القانون الفرنسي و"مهمة الخدمة العامة" المتوقعة من الرياضيين الفرنسيين، مما يعني أنه يجب عليهم البقاء على الحياد وعدم التعبير عن آراء أو معتقدات دينية.

وأضافت في بيان: "على هذا النحو، لا يجوز لهن ارتداء الحجاب (أو أي ملحقات أو ملابس أخرى تعبر عن انتمائهن الديني) عند تمثيل فرنسا في مسابقة رياضية وطنية أو دولية".