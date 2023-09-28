الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب المخاوف حول الفائدة.. تراجع جماعي بمؤشرات "وول ستريت"

وول ستريت
وول ستريت

تراجعت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأمريكية في بداية التداولات، الخميس، بفعل مخاوف مستمرة إزاء سياسة التشديد النقدي الممتدة.

ويقيم المستثمرون البيانات الاقتصادية بنوع من الحذر، ويترقبون تعليقات جيروم باوم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي.

خلال الساعة الأولى من التداولات، هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 30.83 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 33519.44 نقطة.

وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 4.86 نقطة، أو بنسبة 0.11 بالمئة، إلى 4269.65 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 49.48 نقطة أو بنسبة 0.38 بالمئة إلى 13043.37 نقطة.

ارتفاع أسعار النفط

وشهدت أسواق النفط تذبذبات ملحوظة، حيث شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق بنسبة تجاوزت 3%، وأثر هذا الارتفاع بشكل كبير على سوق النفط العالمية، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عام.

وتأتي الزيادة في الأسعار نتيجة تعافي الطلب الصيني على النفط الخام في الفترة الأخيرة، وهذا جاء بفضل التصريحات الإيجابية التي أطلقها بنك الصين الشعبي بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد.

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعات ملموسة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بنسبة 3.15%، ما يعادل 3 دولارات للبرميل، ليصل سعر البرميل إلى 96.64 دولار. 

كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4%، ما يعادل 3.5 دولار، ليصل سعر البرميل إلى 93.82 دولار.

على الجانب الآخر، سجلت بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام ارتفاعًا بحوالي 2 مليون برميل، وهو ما جاء على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض متوقع بنحو مليون برميل.

كما أظهرت بيانات إدارة الطاقة الأمريكية ارتفاعًا في مخزونات النفط بمقدار 2.170 مليون برميل، في حين توقع الخبراء انخفاضًا بحدود 1.320 مليون برميل، وذلك بعد انخفاض سجله الأسبوع السابق بحوالي 2.135 مليون برميل.

يعتبر ارتفاع أسعار النفط الخام أمرًا قلقًا للاقتصاد العالمي، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يمكن أن يسبب إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

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