جامعة سوهاج تنظم لقاءًا تعريفيًا للطلاب بمسابقة Nasa space apps

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، لقاءً تعريفيًا للطلاب بمسابقة Nasa space apps، يستمر علي مدار ثلاثة أيام، بحضور الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، الدكتورة مروة حماد القائد العام المحلي للمسابقة، الدكتورة نغم الشريف المدير التنفيذي للمسابقة والدكتور كمال محمد مسئول لجنة التحكيم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أنه استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص الجامعة علي تقديم أوجه الدعم للطلاب المبدعين والمبتكرين من مختلف الفئات العمرية، وتوفير المناخ المناسب لهم لتنمية هذه القدرات الإبداعية وتحفيز الابتكار لديهم، وذلك من خلال تنفيذ واستضافة العديد من المسابقات والحاضنات المشجعة على الاختراع والابتكار، حرصًا علي تنشئة جيل من المبدعين والمبتكرين من أصحاب المواهب والقدرات الابتكارية المتميزة، ليكونوا قادرين على المشاركة في حل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجدبدة.

وقال الدكتور علاء غالب، إن المسابقة تعد حدث عالمي للمهتمين بالفضاء والتكنولوجيا من مختلف المجالات من مبرمجين، ومفكرين، ومهندسين، وعلماء مبدعين من كل الفئات العمرية، مضيفًا ان إقامة مثل هذه الندوات والحلقات النقاشية والمسابقات للطلاب في كافة المجالات تؤهلهم وتصقل مهاراتهم علي اسس علمية، تواكب التطور السريع الذي يشهده العالم.

وأضافت الدكتورة نغم الشريف، أن تلك المسابقة تمثل تحدي جديد لأثراء روح الابتكار والابداع لدي الشباب، وتدفعهم لاكتشاف مهارات جديدة متنوعة في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والفضاء وتشمل أيضا مجالات الطب والفنون والآداب.

وأوضحت الدكتورة مروة حماد، أن الندوة شهدت اقبال الكبير من الطلاب والذي يبرهن حرصهم على عرض أفكارهم ومشروعاتهم، مما يصقل مهارات التفكير والابتكار لديهم للمساهمة في خلق جيل جديد مفكر ومبدع.

وقال الدكتور كمال محمد مسئول لجنة التحكيم، أن الهاكثون يقام في اليوم التالي على مدار يومين، ويعرض خلاله الطلاب مشروعاتهم وأفكارهم علي لجنة من المتخصصين ليتم اختيار افضل المشروعات.

وأكد الطالب معتصم مهران مسؤول ومنسق المسابقة، أن باب التقديم مازال مفتوحًا أمام الجميع لاستقبال المشروعات والابتكارات، والتي تساهم في حل المشاكل والتحديات الحقيقية على كوكب الأرض وفى الفضاء.