الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة سوهاج: أسبوع شباب الجامعات يحظى باهتمام قوى من الدولة المصرية

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، أن أسبوع شباب الجامعات المصرية يعد من أهم وأقوى الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات ويحظى باهتمام قوى من الدولة المصرية، لافتاً إلى حرص الجامعة على المشاركة في تلك الفعاليات والتي تساهم في بناء شخصية الطلاب، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات وتدفعهم للتعاون والألفة، وتنمي لديهم روح التنافس، والسعي دائما إلى الأفضل.


جاء ذلك خلال تفقده، اليوم /الاثنين/، فعاليات المعسكر التدريبي بجامعة سوهاج، للفرق الطلابية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلي 14 سبتمبر القادم بمشاركة 24 جامعة، حيث تفقد رئيس الجامعة تدريبات الفرق المشاركة في الأسبوع والمقامة على أرض ملاعب المدن الجامعية، يرافقه الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد كمال خليل وكيل كليه التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس البعثة، ونشأت عباس مسئول التواصل الطلابي بالبعثة، وعدد من مديري إدارات رعاية الشباب.


وتفقد رئيس الجامعة تدريبات الفرق الرياضية المختلفة ومنها كره القدم طلبة، وكرة طائرة طالبات، وفريق الجوالة، وأيضاً تدريبات القرآن الكريم طلبة وطالبات، واستمع إلي فريق كورال الجامعة، مشيداً بالجهد المبذول من قبل إدارة رعاية الشباب ومدربي الفرق الرياضية، وكذلك فريق الجوالة والكورال، كما تحدث مع الطلاب وحثهم علي بذل الجهد والتقدم لتحقيق الفوز والمراكز المتقدمة في فعاليات الأسبوع. 


بدوره، أوضح الدكتور محمد كمال خليل، وكيل كليه التربية الرياضية بالجامعة، أن بعثة الجامعة المشاركة في أسبوع شباب الجامعات سوف تضم 159 فرداً، من بينهم 111 طالبًا وطالبة، سيتنافسون في عدد من الأنشطة التي تتضمنها فاعليات الأسبوع والتي تسهم فى تنمية مهاراتهم وتحفزهم على الإبداع والابتكار، لافتاً إلى أن المعسكر التدريبي للفرق المشاركة يستمر حتي يوم 5 سبتمبر القادم، ويشتمل على التدريبات الخاصة بجميع الأنشطة الرياضية، والثقافية، والعلمية، والفنية، ونشاط الجوالة والتي تتم داخل قاعات وملاعب المدينة الجامعية.

 

الأنشطة الطلابية التربية الرياضية التعليم والطلاب المراكز المتقدمة الفرق الرياضية

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