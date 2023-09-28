الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسنة من أمام الشهر العقارى بالشرقية: حررت توكيلًا للسيسى لأنه أنصف المرأة (صور)

مواطنون أمام الشهر
مواطنون أمام الشهر العقاري لدعم الرئيس

تجمع أهالي الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ الصباح الباكر، أمام مقر الشهر العقاري بشارع البوسطة، لتحرير توكيلات ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

سعداء للمشاركة في دعم الرئيس السيسي

وأبدى المواطنون سعادتهم لمشاركتهم في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية، وصولا إلى نجاحه لتولي فترة رئاسية جديدة، نظرًا لما قدمه من إنجازات على مدار 10 سنوات فائتة.

وأكد محمد متولي، أحد الأهالي، أن الإجازة منحتهم فرصة أكبر للتجمع بإعداد متزايدة عن الأيام السابقة وبحرية أكثر لوجود وقت بعيدا عن ارتباطات العمل.

وأضاف أن الأهالي توافدوا من مختلف مدن ومراكز محافظة الشرقية، ومن حي أول وثان وقسم النظام وشارع البوسطة ووسط البلد، مؤكدين ثقتهم في عيش حياة كريمة ومستقبل عظيم وتخطي المحن والأزمات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لم يمنعها المرض.. نزلت أدعم الرئيس رغم مرضي

وعن السيدات وكبار السن، قالت فتحية السيد إحدى كبار السن والمشاركة في حملة دعم وتأييد الرئيس السيسي من أمام مقر الشهر العقاري بمحافظة الشرقية، إن لها ظروفا صحية تمنعها عن النزول من منزلها، إلا أنها رأت أنه من الضروري أن تنزل من غرفتها رغم مرضها للمشاركة  في تحرير توكيلات رسمية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض فترة الانتخابات وتوليه فترة رئاسية جديدة، نظرا لما قدمه الرئيس من اهتمام بكبار السن، وما قدمه للمرأة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن الرئيس أولى اهتمامه أيضا بالمرضى المعاقين ويكفي أنه لم يعد يذكر كلمة المعاقين بل تحولت في عهده إلى ذوي الهمم، وأنه يؤمن بقدراتهم ومواهبهم، وأن لهم حقوقًا يسعى لمنحهم إياها.

وأضاف وائل أبوأمين، أنهم يطالبون الرئيس باستكمال المشوار، وعندهم ثقة في قدرته معهم على تخطي الأزمة الاقتصادية كما تخطينا صعابا كثيرة على رأسها الإرهاب وأزمة تفشي فيروس كورونا.

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