الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي الشرقية من أمام مكاتب الشهر العقاري: السيسي طمأننا على مستقبل أولادنا

مكاتب الشهر العقاري
مكاتب الشهر العقاري

لليوم الثالت على التوالي، يتوافد أهالي محافظة الشرقية على مقرات مكاتب توثيق الشهر العقاري لتحرير توكيلات ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة، وَذلك بمقرات القرى والمدن.

اصطف المواطنون من كل أحياء المحافظة على مقرات الشهر العقاري المخصصة لعمل توكيلات الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 وشهدت مكاتب توثيق الشهر العقاري، ازدحاما شديدا من المواطنين الذين أكدوا اقتناعهم الكامل بالقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن أمام مكتب توثيق شهر عقاري قرية أنشاص الرمل بالشرقية، أكدت سعدية هاني، سكرتيرة مدرسة بير عمارة، إنها حضرت لتحرير توكيل ترشيح لمن وفر لمصر الأمن وعمل على تنفيذ مشروعات تنموية تطمئنها على مستقبل أولادها.

أهالي الشرقية: دعمنا لمن وفر لنا الأمن والأمان

 وفي مدينة العاشر من رمضان، توافد مئات العمال على مكاتب الشهر العقاري، لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن دعمهم للرئيس يأتي من إصرارهم على حماية مصر من سيطرة فصيل متطرف كاد أن يتسبب في تدميرها إلى جانب الإنجازات في كافة قطاعات الدولة وخاصة التأمين الصحي.

من جهته، أكد مصطفى كامل، أحد الأهالي، أنه حرر توكيلا رسميا للرئيس لدعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتا إلى أن الرئيس حقق ما لم تشهده البلاد خلال الفترة الماضية، ويقود مسيرة تنمية لم تشهدها مصر خلال تاريخها.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت العديد من المشروعات القومية التي ساهمت بشكل مباشر في توفير فرص عمل كثيرة للشباب، منها العاصمة الإدارية، والمدن الجديدة بشكل عام، لافتا إلى أن ماحدث خلال فترة الرئيس السيسي إنجاز لم يحدث على مدار تاريخ مصر.

وأكد ضرورة إعطاء الرئيس فرصة لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية، ويعمل لصالح شعبه ويواصل خطة التنمية.

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