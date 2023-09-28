"وجهة ملهمة".. انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023

أنهت هيئة الأدب والنشر والترجمة استعداداتها لإطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، والمقررعقده اليوم الخميس، ويستمر حتى السابع من أكتوبر المقبل، وبمشاركة 1800 دار نشر ممثلين لـ 32 دولة تحت شعار"وجهة ملهمة "، ويعقد المعرض فعالياته في مقره الجديد بحرم جامعة الملك سعود، بمدينة الرياض، وتحل سلطنة عُمان "ضيف شرف" دورة هذا العام.

ويشهد معرض الرياض الدولي للكتاب لأول مرة، مسابقة للإلقاء الشعري مخصصة للأطفال، بهدف امتاع الأطفال بتجربة تعلم مهارات الكتابة الشعرية، وتقنيات الإلقاء، ما يعزز المهارات اللغوية والشخصية للطفل، ويصبح أقدر على تحمل المسؤولية، ويسهم في اكتشاف المواهب وتنميتها.

كما تستمر جائزة المعرض التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، والمخصصة لدور النشر، وتغطي خمس فئات للتميز في النشر، وهي: الأطفال، والترجمة، والمنصات الرقمية، والمحتوى السعودي، وفئة عامة؛ لتأصيل دَوْرِ الناشرين في إثراء المحتوى الثقافي، حيث يُمنح الفائزون منحة ترجمة يقدمها شريك المعرض.

ضيف الشرف

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف «معرض الرياض الدولي للكتاب 2023»، حيث تشارك عُمان بالمعرض في إطار الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين، ويحتضن جناحها فيه كُتبًا ومخطوطات، وتمثيلًا لمكنونات ثقافتها الوطنية، كما يحضر عدد من رموز الثقافة ومشاركة المواهب والمبدعين العُمانيين، وتستعرض دُوْرِ نشرٍ عُمانية آخر الإصدارات والعناوين لأكثر من مليون زائر.

كما يحل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ضيفًا في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، باعتباره الشريك الإبداعي للمعرض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار "وجهة ملهمة"، في جامعة الملك سعود خلال الفترة 13 - 22 ربيع الأول 1444هـ الموافق (28 سبتمبر - 7 أكتوبر) 2023.

ويسعى مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، من خلال مشاركته الثامنة بالمعرض، إلى تسليط الضوء على أهم البرامج الثقافية التي يقدمها المركز، كونه وجهة ثقافية إبداعية على مستوى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نشر الوعي حول البرامج والمبادرات التي تقدمها مكتبة إثراء على وجه الخصوص وما توفره من كم هائل من المصادر والأدوات الرقمية، إلى جانب إظهار دورها البارز في دعم وتمكين المواهب في القطاع من خلال برنامج إثراء القراءة (اقرأ) ومساراته المتنوعة ومبادرة إثراء المحتوى العربي.

فيما يستعرض جناح إثراء أهم المنتجات الثقافية التي قدمها المركز من كتب وإصدارات متنوعة تثري المحتوى الثقافي والأدبي المحلي وتغذي شغف الزوار بالمعرفة.

البرنامج الثقافي

وطوال فترة المعرض، يستمتع الزوار بفعاليات البرنامج الثقافي الذي يتضمن أكثر من 200 فعالية، ومنها: ندوات حوارية، وأمسيات شعرية يُحيِيها نخبة من شُعراء الفصحى والنبطي، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب الرواة، وفعاليات متنوعة لتثقيف الطفل، وإثراء قدراته، وصقل مهاراته المعرفية في أجواء مليئة بالثقافة.

ويقدم المعرض عددًا من العروضٍ المسرحية سعودية ودولية، منها: العرض المسرحي "الملاذ الأخير " من اخراج ماجد سيهاتي، وحفلات موسيقية وغنائية، إلى جانب فعالية "حديث الكتاب" التي تستضيف نخبة من المفكرين والمؤلفين المؤثرين، في فعاليات تعكس كافة عناصر الثقافة ومكوناتها.

ويحتضن المعرض منصات لتوقيع الكتب التي تستضيف مجموعة من الكُتاب لتوقيع أحدث إصداراتهم وإهدائها إلى قرائهم، ومنطقة واسعة للطفل، وعددًا من الأجنحة الداعمة، بالإضافة إلى تخصيص ركن للمؤلف السعودي للنشر الذاتي، متيحًا بذلك الفرصة لعرض أكثر من 400 عنوان للمؤلفين السعوديين، حيث يتولى المعرض إدارة الركن، واستلام الكتب، وبيعها، والتحصيل والمخالصات المالية وغيرها.

ويناقش المعرض عبر فعالياته الحوارية عددا من القضايا في مختلف مجالات الإبداع، ففي الترجمة يناقش "ماتريده الترجمة الترجمة من مجتمعنا الثقافي" وبحضور القاص والترجم المغربي محمد آيت حنا، والكاتب والمترجم السعودي راضي النماصي.

ويدير الندوة الكاتب سامي البطاطي، وكذلك يناقش" الرواية العمانية بانوراما ثقافية وفنية "بحضور الكاتب زهران القاسمي الحائز على جائزة البوكر العربية، والكاتبة الروائية بشرى خلفان، والكاتب والإعلامي سليمان المعمري.

وتحت عنوان " عن ابي كتاب "، يتحدث الكاتب الصحفي والقاص هشام أصلان، والكاتبة والروائية السورية ديمة سعد الله ونوس، والكاتب عمر صالح علماني، والكاتبة السعودية ميسون علوان ويديرها الشاعر السعودي عبد الله الغبين. وتحت عنوان "مسيرة للشعر والحياة " يتحدث الشاعر اللبناني وديع سعادة للكاتب والناقد السعودي محمد العباس

مؤتمر الناشرين الدولي

ويصاحب المعرض «مؤتمر الناشرين الدولي» الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في الرابع من أكتوبر 2023، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، من قادة صِناعة النشر، والناشرين الأفراد، والمؤلفين، وصُنّاع المحتوى، والمتخصصين، الذين يناقشون في جلساتٍ حوارية مختلف جوانب صِناعة الكتاب؛ لنقل التجارب الاحترافية للشركات الناشئة، وتعزيز فرص الناشرين المحليين في دخول مجال تداول الحقوق والنشر، وتمكين بيع وتداول الحقوق ونقل التجارب، وتصدير الثقافة السعودية للعالم، وتطوير صناعة النشر باعتماد أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية.

ويتضمن برنامج ثري عددًا من الجلسات الحوارية التي تتناول المبيعات والتسويق، وكيفية الوصول للجمهور المستهدف، وجلساتٍ أخرى تتطرق لحفظ الحقوق وتأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى موضوعاتٍ متنوعة في مجال ريادة الأعمال ونموها في عالم النشر والمكتبات.

ويقيم المؤتمر منصة لتداول الحقوق في المعرض، سواءً حقوق النسخ الورقية أو الإلكترونية للكتاب، لمختلف اللغات وتصنيفات الكتب، بمشاركة دُوْر نشر لناشرين سعوديين وعرب وعالميين، ومتُخصَّص المنصة للّقاءات الفردية بين الحضور والمتحدثين والمهتمين، لإقامة الأعمال والتواصل بينهم وتداول الحقوق بصناعة النشر.

ويشهد المعرض مشاركةً واسعةً من هيئاتٍ ومؤسساتٍ ثقافية، ودُورٍ عالمية تعرض المقتنيات النادرة والثمينة من الكُتب والمخطوطات النفيسة واللوحات الفنية، ويواصل تقديم جائزته السنوية لدُور النشر المتميزة، من خلال 5 فئات، وهي: الأطفال، والترجمة، والمنصات الرقمية، والمحتوى السعودي، وفئة عامة؛ لتأصيل دَوْرِ الناشرين في إثراء المحتوى الثقافي، حيث يُمنح الفائزون منحة ترجمة يقدمها شريك المعرض.

ويُعد المعرض الرياض الدولي للكتاب ثالث معارض الكتاب في السعودية لهذا العام، بعد الشرقية والمدينة المنورة، تتجاوزمساحة المعرض 46 ألف متر مربع؛ ويعد الأكبر عربيًا من حيث تنوع البرنامج الثقافي، وفعالياته المناسبة لجميع الفئات العمرية.

ويسعى معرض الرياض الدولي للكتاب، إلى تحفيز الأجيال الصاعدة على المشاركة والتفاعل في المعرض، واقتناء الكتب التي تنمي من تفكيرهم وتعزز من انتمائهم لهويتهم المحلية.

ويهدف المعرض إلى تشجيع وتمكين الابتكار في مجال النشر واستخدام التقنيات الجديدة، والوصول لكافة الشرائح المستهدفة.