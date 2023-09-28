حزب "المصريين" يُنظم احتفالية "اليوم العالمى للغة الإشارة" فى البحر الأحمر

نظم حزب المصريين بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، احتفالية كبرى تحت عنوان "اليوم العالمي للغة الإشارة"، وذلك من أجل دعم الهوية اللغوية والتنوع الثقافي للصُم ومستخدمي لغة الإشارة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال الدولية باليوم العالمي للغة الإشارة الذي أعلنه الاتحاد العالمي للصم هذا العام، والذي يوافق 23 سبتمبر الجاري.

تستهدف إزالة كافة المعوقات

يأتي ذلك تنفيذًا لرؤية وخطة حزب المصريين برئاسة المستشار حسين أبوالعطا، والتي تستهدف إزالة كافة المعوقات التي تواجه تطوير الرعاية النفسية المجتمعية لذوي الهمم، وتطوير مستوي الخدمات المُقدمة لكافة السكان وعلى رأسها أهمية الوعي المجتمعي، وذلك إلى جانب مساندة الدولة المصرية ومؤسساتها في المُضي قُدمًا نحو الجمهورية الجديدة.

وقال هاني عبدالسميع، أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، في تصريحات على هامش الاحتفالية، إن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذى أعلنه الاتحاد العالمي للصم هذا العام يهدف إلى حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصُم إلى جانب المستخدمين الآخرين للغات الإشارة، فضلًا أنه يُعزز الاعتراف بحقهم في استخدام لغات الإشارة في جميع مجالات الحياة.

وأضاف عبدالسميع أن احتفالية اليوم تهدف إلى حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم والمستخدمين الآخرين للغات الإشارة، وتدعم المبادرة الرئاسية للفحص المبكر عن ضعف حاسة السمع، خاصة في ظل الجهود الكبيرة، والملحوظة في وحدات ذوي الهمم بجميع مستشفيات البحر الأحمر على وجه الخصوص.

وأوضح أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر أن من أهداف الاحتفالية أيضًا زيادة التوعية المجتمعية التي تتم من خلال هذه المناسبة لنشر هذه اللغة ليفهمها مجتمع السامعين، ويتمكنوا من التواصل مع الأصم، خاصة أنه هؤلاء الأشخاص جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري ولا يمكن التخلي عنهم أو نبذهم بشكل أو بآخر.

جدير بالذكر أن احتفالية "اليوم العالمي للغة الإشارة" شهدت حضور الدكتور عبدالله حسن، ورشا الخولي أمينة ذوي الاحتياجات الخاصة بالحزب، وإخلاص مهران أمين العضوية وشئون الإدارية، ومحمد رأفت أمين التعليم، ولفيف من أعضاء حزب المصريين بالبحر الأحمر وعدد كبير من أهالي البحر الأحمر، وأشرفت على تنظيم الاحتفالية الدكتورة جيهان أحمد شوقي أمين عام مساعد لشئون التنظيم.