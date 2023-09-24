احتفالًا باليوم العالمي للغة الإشارة.. عروض فنية ومسرحية لقصور الثقافة بالدقهلية

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الاحتفالية المقامة ضمن مبادرة "اتكلم هنسمعك" لبرنامج "أنت الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة" والتي نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" احتفالًا باليوم العالمي للغة الإشارة.

وقدَّم فرع ثقافة الدقهلية، مجموعة من العروض الفنية بلغة الإشارة لفريق الموهوبين بقصر ثقافة المنصورة منها: "أنا مش تمثال، أيوه يا دنيا أنا بتحداكي"، تدريب نهاد عصام، وإخراج حازم أحمد، تلاها فقرة استعراضية على نغمات أغنية "طبعا قادرين نعملها" تدريب روڤينا مينا.

وتخلل الحفل المقام ضمن فعاليات إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، ورشة لتعليم الرسم للفنان محمد فتحي، وفقرة رسم على الوجه للفنان محمد حسني، إلى جانب عرض مسرحي بعنوان "صندوق الدنيا" تأليف مصطفى فتحي، أشعار سماء رضا، وإخراج أحمد مصطفى، وتدور فكرته حول ظاهرة الاحتباس الحراري وضرورة الحفاظ على البيئة من التلوث.

واختتم اليوم بعرض مسرح عرائس بعنوان "الحالاتية" للفنان محمد قطامش، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

مجموعة من الورش الفنية

من جهة أخرى، أقام فرع ثقافة الأقصر، مجموعة متنوعة من الورش الفنية، ضمن الأسبوع الأخير في المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن برنامج عمل وزارة الثقافة.

وفي السياق، نفًّذ الدكتور محمد ربيع - من معهد ترميم الآثار ورشة لتعليم فن الفسيفساء، ونفذت رنا محمد ورشة تصميم ورود مجسمة بخامات معاد تدويرها.

وأقامت مشيرة طلعت ورشة عمل برواز باستخدام العصي الخشبية، هذا إلى جانب ورشة أشغال يدوية لعمل اكسسوارات بالخرز.

كما أقام الفرع ورشة لتعليم الطباعة بالألوان المائية تدريب شيماء سعيد، تلاها محاضرة بعنوان "معامل التأثير على الألوان الزيتية"حاضرتها د. نجلاء بدوي.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة سوسن عبد الرحيم، شهد الفرع عدة بروڤات ضمن خطة إعداد فرقة إنشاد ديني، هذا بالإضافة إلى تدريبات عزف لأنشودة "محمد نبينا" إشراف طه حساني، وورشة لتصميم عروسة المولد باستخدام الأقمشة الملونة، لشيماء مرجان احتفالا بالمولد النبوي الشريف