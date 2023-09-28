الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة أمل سلامة توقع نموذج تزكية ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

وقَّعت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري على  نموذج تزكية ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها ديسمبر المقبل.

وقالت النائبة أمل سلامة، أن تزكية الرئيس السيسي، شرف عظيم لكل مواطن مصري، سواء من خلال مجلس النواب، أو من مكاتب الشهر العقاري، فترشح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة، ضرورة وطنية، فهو القيادة السياسية الوحيدة القادرة على قيادة المرحلة المقبلة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، فى الجمهورية الجديدة.

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المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضافت: "لقد آن الأوان لرد الجميل.. وعلى الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه أن يلتف خلف القيادة السياسية"، فالرئيس عبدالفتاح السيسي، قدَّم تضحيات كثيرة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، واستعادة هيبة مؤسسات الدولة، وأعاد لمصر مكانتها إقليميًا ودوليًا، حافظ على الأمن القومي المصري".

وأوضحت النائبة أمل سلامة، أن الرئيس السيسي، منذ انتخابه في عام 2014، عمل في مسارات متوازية، حيث حارب الإرهاب، وفي نفس الوقت نفَّذ عشرات الآلاف من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، فضلًا عن مبادرات بناء الإنسان وفي مقدمتها مبادرة "حياة الكريمة" التي تعد المبادرة الإنسانية الأكبر في العالم وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة 60 مليون مواطن يعيشون في القرى والعزب والنجوع، فضلًا عن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة والتي ساهمت في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، وقوائم انتظار العمليات الجراحية، ومبادرات رعاية صحة الأم والجنين.

وطالبت النائبة أمل سلامة، جموع الشعب المصري، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، لكي تحظى الانتخابات بالمظهر الحضاري اللائق.

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