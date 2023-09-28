عقب توقيعه نموذج تزكية.. "بدوي": الرئيس السيسي نجح في تطوير كل شبر على أرض مصر

وقع النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "بدوي"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الرئيس السيسي نجح فى خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 9 سنوات، في تطوير كل شبر على أرض المحروسة، وتحولت العشوائيات لأماكن آمنة وحضارية تليق بالشعب؛ من خلال إقامة مليون و700 ألف شقة في غضون سنوات قليلة استوعبت أهالينا البسطاء، فضلاً عن علاج غير القادرين والتخلص من فيروس سي الذي ظل ينهش في أكباد المصريين سنوات طويلة، في تجرية فريدة اعتمدتها المنظمات العالمية كعلاج للداء.

حياة كريمة المشروع الأعظم فى تاريخنا أحدث نقلة غير مسبوقة فى الريف

أشار إلى أن الرئيس حقق فى 9 سنوات ما كان يحتاج لمئات السنين عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، ويأتي في مقدمتها ذلك المشروع الأعظم والأهم فى تاريخ مصر، وهو حياة كريمة لخدمة 70 مليون مواطن بقرى ونجوع المحروسة كانوا محرومين من أبسط الخدمات، واليوم تغيرت الأحوال تماما بدخول هذا المشروع الذى سينقل الريف نقلة غير مسبوقة.

ولفت إلى أن البعض للأسف يحاول اختزال الإنجازات فى مشروعات بعينها فقط دون النظر للمشروعات الخدمية الأخرى التي غيرت وجه الحياة على أرض مصر، وفي القلب منها حياة كريمة.

التحول الرقمى أيقونة الجمهورية الجديدة

وأوضح أن قطاع الاتصالات في مصر، بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي، أصبح التحول الرقمي أيقونة الجمهورية الجديدة التي شهدت طفرة إدارية ورقمية فى ظل دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى فى مصر أصبح ضرورة حتمية فى حياة المواطنين لإنجاز خدماتهم إلكترونيًا والتيسير عليهم، وهو ما كان يتطلب بنية تحتية تكنولوجية.