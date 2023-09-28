رواد السوشيال يشيدون ببرومو أولى حلقات"معكم": ستكون مميزة

طرحت الصفحة الرسمية لقناة "أون" عبر موقع التواصل "فيسبوك"، برومو الحلقة الأولى من برنامج "معكم" للإعلامية مني الشاذلي وتفاعل الجمهور مع البرومو، وحصد الكثير من المشاهدات والترحيب بها.

وعلقت الصفحة على الفيديو الذي شاركت به الجمهور عبر مواقع السوشيال:"هنملى الاستوديو بالغنا والاحتفالات مع أجمل النجوم 🤩 انتظرونا مع أولى حلقات برنامج #معكم_منى_الشاذلي الموسم الجديد😍 الخميس والجمعة الساعة 10:00 مساءً على شاشة #ON".

ويرصد "الدستور" أبرز تعليقات روّاد السوشيال عبر منصات التواصل "فيسبوك"، في السطور التالية.

كتب حساب يحمل اسم أشرف الجوهري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:"منتهى منتهى الروعة والإبداع فى حب مصر وطننا العزيز"، وعلّقت مني حجازي، من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًة: "مبروك اكيد هتكون حلقه مميزه نورتي on يااستاذه منى".

وكتبت ولاء مرزوق، من مستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " احلي وارق مذيعه الاحترام والأسلوب الراقي والبرنامج المميز بالنجاح ديما يا استاذه مني"، وعلقت ليلي أحمد، من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًة: " برنامج جميل ومذيعه اجمل تحياتي مني الشاذلي".

حلقة مني الشاذلي عبر قناة أون

وتشهد الحلقة احتفالا فنيًا بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، وتستضيف مني الشاذلي في أولى حلقات البرنامج كلا من الفنان محمد الحلو والفنان محمد ثروت والفنان وليد توفيق وياسمين علي وأحمد جمال في سهرة فنية ممتعة ومميزة.

ويشهد البرنامج في موسمه الجديد العديد من المفاجأت والفقرات الجديدة والمختلفة، حيث حرصت إدارة قنوات ON على خروج البرنامج بشكل مبهر للجمهور.

مواعيد عرض برنامج معكم منى الشاذلي

تذاع أولى حلقات "معكم" على شاشة ON مع منى الشاذلي في ثوبه الجديد يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وكشفت قناة ON عن موعد عرض أولى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي في موسمه الجديد، حيث تقدم حلقتين يومى الخميس والجمعة المقبلين في الساعة 10:00 مساء، احتفالا بـ50 عاما على نصر أكتوبر، وتضم الحلقة النجوم محمد الحلو ومحمد ثروت وأحمد جمال وآخرين، حيث يقدمون أجمل الأغاني الوطنية احتفالا بتلك المناسبة.