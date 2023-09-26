محمد الحلو ووليد توفيق ومحمد ثروت ضيوف أولى حلقات برنامج معكم على ON

تنطلق أولى حلقات برنامج “معكم” للإعلامية مني الشاذلي في ثوبه الجديد عبر شاشة قناة ON يوم الخميس المقبل.

وتشهد الحلقة احتفالا فنيا بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر.

وتستضيف مني الشاذلي في أولى حلقات البرنامج كلا من الفنان محمد الحلو والفنان محمد ثروت والفنان وليد توفيق وياسمين علي وأحمد جمال في سهرة فنية ممتعة ومميزة.

وحرصت مني الشاذلي على الظهور بنيولوك جديد يتناسب مع الانطلاقة الجديدة للبرنامج.

ويظهر البرنامج تقنيات جديدة وفورمات مختلفة، حيث تم تخصيص أكبر استديو بالقناة لتصوير حلقاته المختلفة.

ويشهد البرنامج في موسمه الجديد العديد من المفاجأت والفقرات الجديدة والمختلفة، حيث حرصت إدارة قنوات ON على خروج البرنامج بشكل مبهر للجمهور.

مواعيد عرض برنامج معكم منى الشاذلي

تذاع أولى حلقات "معكم" على شاشة ON مع منى الشاذلي في ثوبه الجديد يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وكشفت قناة ON عن موعد عرض أولى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي، في موسمه الجديد، حيث تقدم حلقتين يومى الخميس والجمعة المقبلين في الساعة 10:00 مساء، احتفالا بـ50 عاما على نصر أكتوبر، وتضم الحلقة النجوم محمد الحلو ومحمد ثروت وأحمد جمال وآخرين، حيث يقدمون أجمل الأغاني الوطنية احتفالا بتلك المناسبة.

وكانت أعلنت شبكة قنوات on عن تقديم الإعلامية منى الشاذلي برنامجها "معكم" بشكله وموسمه الجديد على شاشة قناة on، خلال الفترة المقبلة، وانطلاق أولى حلقاته قريبا، وذلك فى إطار خطة التطوير البرامجى والخرائط الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشرت قناة ON في وقت سابق عبر حسابها على "فيسبوك" فيديو تشويقي لبرنامج معكم منى الشاذلى، معلقة عليه: "لو مشغول أو وراك حاجة فضي نفسك عشان لازم تكونوا مستعدين وجاهزين للمفاجأة، انتظروا معكم منى الشاذلي قريباً على ON".

وأعلنت مجموعة قنوات "ON"، أن الموسم الجديد لبرنامج الإعلامية منى الشاذلي، سيعود بشكل مختلف ومميز.

وحقق برنامج معكم منى الشاذلي نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية على شاشة قناة cbc واستطاعت حلقات البرنامج تصدر التريند بشكل دائم حيث حرصت مني الشاذلي خلال لقاءتها المختلفة مع النجوم من شتى المجالات على تقديم صورة مغايرة للقاءات الإعلامية وحصد البرنامج بفقراته المتنوعة بين الإنسانية والثقافية والاجتماعية والفنية على العديد من الجوائز والتكريمات والاستفتاءات كأفضل برنامج في عدد كبير من بلدان العالم العربي.